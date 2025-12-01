قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سيدة على نجل زوجها في الفيوم
قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان
سماعة الرأس موتورولا Moto Buds Loop .. تحت المجهر
500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
البرهان يحدد شرطا واحدا لحل الأزمة السودانية.. تعرف عليه
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدفا عالميا لمنتخب سوريا أمام تونس
مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار
تحذير أوروبي من تصعيد إسرائيلي محتمل ضد إيران خلال العام المقبل
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
بدون تكلفة .. طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي

طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي
طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي
إذا كنت تريدين الحصول على إنترنت أسرع في المنزل إليك بعض الطرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتي ستساعد على تُحسّين جودة شبكة الواي فاي داخل منزلك وخارجه.

1. انقل جهاز التوجيه الخاص بك

هل تضع جهاز التوجيه في الخزانة؟ تعد الجدران والخزائن وحتى أرفف الكتب فكرة خاطئة قد تُضعف إشارة الواي فاي لديك إلا أنه في المقابل نقل جهاز التوجيه يُحدث فرقًا كبيرًا في سرعة الإنترنت ومدى وصول البث اللاسلكي. يعتمد اختيار المكان المثالي على منزلك، ولكن حاول ألا تُخفي جهاز التوجيه في زاوية، أو تحت خزانة، أو داخل درج - فكلما كان مركزيًا وبارزًا، كان ذلك أفضل

2. استخدم كابل إيثرنت

 بالنسبة للأجهزة التي تحتاج إلى أسرع اتصال إنترنت ممكن - مثل وحدة تحكم ألعاب، أو حاسوب مكتبي، أو جهاز بث - غالبًا ما يكون استخدام كابل الإنترنت مفيدًا. يحتوي جهاز التوجيه على عدد قليل من منافذ إيثرنت، لذا كل ما تحتاجه هو كابل

3. تغيير القناة أو النطاق

تنقسم إشارة الواي فاي إلى قنوات. يستخدم جهاز التوجيه قناة واي فاي محددة للتواصل مع الأجهزة المحيطة بمنزلك. قد يتسبب استخدام أجهزة التوجيه المجاورة التي تستخدم نفس قناة الواي فاي في ازدحام الشبكة

4. ترقية جهاز التوجيه الخاص بك


تختلف أجهزة التوجيه اختلافًا كبيرًا في وظائفها وأسعارها. إذا كانت لديك مناطق ضعيفة أو بطيئة في منزلك، فربما تحتاج إلى تغيير مكان ومدى بث شبكة الواي فاي. 
 

5. إعادة تشغيل جهاز التوجيه الخاص بك

 إعادة تشغيل جهاز التوجيه قد تُصلح أحيانًا مشكلة انقطاع الإنترنت، ولا  يوصي بإعادة تشغيل أجهزة التوجيه الخاصة بها “إلا إذا واجهتَ مشاكل في الاتصال أو تباطؤًا بسبب تداخل الترددات اللاسلكية” فإذا كنتَ لا تزال تستخدم شبكة واي فاي بتردد 2.4 جيجاهرتز وتواجه مشاكل في السرعة، فقد تُجدي إعادة التشغيل نفعًا، لأنها ستجبر جهاز التوجيه على اختيار أفضل قناة ذات أقل قدر من التداخل أثناء التشغيل. أما إذا انتقلتَ إلى تردد 5 جيجاهرتز، فسينتقل تلقائيًا إلى القناة ذات أقل قدر من التداخل.

وزير البترول

وزير البترول والثروة المعدنية يعقد سلسلة لقاءات لبحث دعم تواجد الشركات المصرية في سلطنة عمان

بورصة

تراجع مؤشرات بورصة عمّان في ختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية

وسط ضغوط بيعية أجنبية.. هبوط محدود في أولى جلسات ديسمبر بالبورصة المصرية

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

