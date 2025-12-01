بدون تكلفة .. طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي

إذا كنت تريدين الحصول على إنترنت أسرع في المنزل إليك بعض الطرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتي ستساعد على تُحسّين جودة شبكة الواي فاي داخل منزلك وخارجه.

1. انقل جهاز التوجيه الخاص بك

هل تضع جهاز التوجيه في الخزانة؟ تعد الجدران والخزائن وحتى أرفف الكتب فكرة خاطئة قد تُضعف إشارة الواي فاي لديك إلا أنه في المقابل نقل جهاز التوجيه يُحدث فرقًا كبيرًا في سرعة الإنترنت ومدى وصول البث اللاسلكي. يعتمد اختيار المكان المثالي على منزلك، ولكن حاول ألا تُخفي جهاز التوجيه في زاوية، أو تحت خزانة، أو داخل درج - فكلما كان مركزيًا وبارزًا، كان ذلك أفضل

2. استخدم كابل إيثرنت

بالنسبة للأجهزة التي تحتاج إلى أسرع اتصال إنترنت ممكن - مثل وحدة تحكم ألعاب، أو حاسوب مكتبي، أو جهاز بث - غالبًا ما يكون استخدام كابل الإنترنت مفيدًا. يحتوي جهاز التوجيه على عدد قليل من منافذ إيثرنت، لذا كل ما تحتاجه هو كابل

3. تغيير القناة أو النطاق

تنقسم إشارة الواي فاي إلى قنوات. يستخدم جهاز التوجيه قناة واي فاي محددة للتواصل مع الأجهزة المحيطة بمنزلك. قد يتسبب استخدام أجهزة التوجيه المجاورة التي تستخدم نفس قناة الواي فاي في ازدحام الشبكة

4. ترقية جهاز التوجيه الخاص بك



تختلف أجهزة التوجيه اختلافًا كبيرًا في وظائفها وأسعارها. إذا كانت لديك مناطق ضعيفة أو بطيئة في منزلك، فربما تحتاج إلى تغيير مكان ومدى بث شبكة الواي فاي.



5. إعادة تشغيل جهاز التوجيه الخاص بك

إعادة تشغيل جهاز التوجيه قد تُصلح أحيانًا مشكلة انقطاع الإنترنت، ولا يوصي بإعادة تشغيل أجهزة التوجيه الخاصة بها “إلا إذا واجهتَ مشاكل في الاتصال أو تباطؤًا بسبب تداخل الترددات اللاسلكية” فإذا كنتَ لا تزال تستخدم شبكة واي فاي بتردد 2.4 جيجاهرتز وتواجه مشاكل في السرعة، فقد تُجدي إعادة التشغيل نفعًا، لأنها ستجبر جهاز التوجيه على اختيار أفضل قناة ذات أقل قدر من التداخل أثناء التشغيل. أما إذا انتقلتَ إلى تردد 5 جيجاهرتز، فسينتقل تلقائيًا إلى القناة ذات أقل قدر من التداخل.