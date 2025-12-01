المخدرات في سوريا.. ضبط 200 ألف حبة كبتاجون بريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الاثنين، ضبط كمية من المخدرات في محافظة ريف دمشق، بعد تلقيها معلومات دقيقة حول أنشطة مشبوهة تهدد الأمن العام لمنطقة الزبداني.

ضبط مخدرات في سوريا

وقالت الداخلية السورية في بيان إن فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق، تمكن بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني، من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدّرة، وذلك إثر ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود نشاط مشبوه يهدّد الأمن العام في المنطقة.

الكبتاجون في سوريا

وأضاف البيان أنه بناءً على هذه المعلومات، أرسلت المديرية دورية مختصة لمعاينة الموقع والبدء بعملية التفتيش، وخلال تنفيذ المهمة، عُثر على 324 كفاً من مادة الحشيش المخدِّر وما يقارب 200 ألف حبة كبتاجون، حيث جرى ضبطها ومصادرتها أصولاً.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات السورية استمرار جهودها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمواد المخدّرة، وتعزيز أمن المجتمع واستقراره.