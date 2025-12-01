افتتاح وحدة المرأة الأمنة بمستشفى أهل مصر بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة

افتتح المجلس القومي للمرأة وحدة المرأة الأمنة بمستشفى أهل مصر، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وسفارة النرويج، بحضور كل من المستشارة امل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة هبة السويدي رئيسة مجلس أمناء مستشفى اهل مصر، و ايف ساسينراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسفير ايرك هومس السفير النرويجي بمصر، والمستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي للوحدة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والمستشارة رشا علم الدين عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، ونهى مرسي رئيس الادارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس، ومنى سالم المنسق الوطني للوحدة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والمهندسة جيهان توفيق رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس، ونادين امين مسئول اداري للوحدة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، وجيرمان حداد نائب ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان، ورفعت عبدالمقصور الرئيس التنفيذي لمستشفى أهل مصر.

يأتي ذلك ضمن حملة ال١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

و أعربت المستشارة أمل عمار ، في مستهل كلمتها، عن سعادتها وتشرّفها بأن تكون بينهم في هذا الحدث الهام، لافتتاح وحدة المرأة الآمنة داخل مستشفى أهل مصر؛ هذا الصرح الطبي الذي لم يعد مجرد مؤسسة علاجية، بل أصبح ملاذًا يمنح الأمان والطمأنينة لكل من يلجأ إليه ويمثل إنشاء هذه الوحدة المتخصصة خطوة ذات مغزى عميق في مسيرة حماية المرأة المصرية، ويجسد إيمانًا راسخًا بأن للمرأة الحق في أن تُعامَل بكرامة، وأن تتلقى الرعاية والدعم في بيئة تحترم إنسانيتها قبل أي شيء آخر.

كما توجهت بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة هبة السويدي، صاحبة الرؤية الإنسانية الملهمة، التي وضعت من روحها وضميرها ما جعل من مستشفى أهل مصر مساحةً للحياة والأمل، وأسهمت جهودها المشهودة في جعل وحدة المرأة الآمنة واقعًا نفخر به جميعًا.

كما توجهت بالشكر ايضاً إلى مجلس إدارة المستشفى وجميع الأطباء والعاملين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لإخراج هذه المستشفي والوحدة بالشكل الذي يليق بكرامة المرأة المصرية.

كما توجهت بخالص الشكر والتقدير إلى شريك التنمية صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، على دعمه المستمر وشراكته الفاعلة في جهود حماية المرأة وتمكينها.

وقالت : لقد كانت مساهمات الصندوق ركيزة هامة في تعزيز منظومة الخدمات المقدمة للنساء والفتيات، وامتدادًا لدوره العالمي في دعم حقوق المرأة وصحتها وسلامتها، وهو ما يعكس إيمانًا حقيقيًا بالشراكة وبقيمة العمل الإنساني المشترك.

كما أوضحت رئيسة المجلس أن افتتاح وحدة المرأة الآمنة ياتي بالتزامن مع حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، في لحظة تؤكد أن من الأهمية أن تجد كل امرأة مساحة آمنة تُصغي إليها وتمنحها القوة وتدعم رحلة التعافي. فالوحدة تقدم منظومة شاملة من الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية، داخل بيئة آمنة وسرية، وبأيدٍ مدرّبة تتعامل مع المرأة بإنسانية واحتواء. ويسعدنا أن نعلن أن هذه الوحدة هي الثالثة والعشرون على مستوى الجمهورية.

كما اكدت ان هذا الجهد يأتي متسقًا مع رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي جعلت من حماية المرأة وتمكينها محورًا أساسيًا في مسيرة التنمية. فقد شهدت السنوات الأخيرة تعزيزًا تشريعيًا وستشهد تعزيزاً اخر تحت قيادته وذلك في تقدم غير مسبوق فى ملف مكافحة العنف ضد المرأة ودعم حقوقها، وهو ما يعكس إرادة سياسية صادقة لصدق صون كرامة النساء والفتيات.

كما اكدت المستشارة أمل عمار ان المجلس القومي للمرأة يفخر بأن يكون شريكًا في هذا العمل الإنساني الراقي، وأن يسهم في دعم هذا النموذج المتميز من خلال التوعية والشراكات وتنمية منظومة الحماية. ويُعد التعاون مع مؤسسة أهل مصر، وشركائنا من الجهات الوطنية والدولية، نموذجًا مضيئًا لقوة العمل الجماعي ليكون الإنسان واولا المراة والفتاة هو الهدف السامي.

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بتجديد الشكر للدكتورة هبة السويدي، وأكدت أن المجلس القومي للمرأة سيظل داعمًا لكل مبادرة تعمل على حماية المرأة وتمكينها وصون كرامتها، وأتمنى المزيد والمزيد من النجاح لاهل مصر..وبردا وسلاما على اهل مصر

فيما أكدت الدكتورة هبة السويدي انه في إطار دعم جهود حماية المرأة من العنف تم افتتاح وحدة المرأة الامنة بالمستشفى واوضحت ان هناك نسبة مرتفعة لحالات الحروق الناتجة عن العنف ضد النساء، والتي تصل إلى 20% من إجمالي الحالات الواردة للمستشفى، وما تمثّله من معاناة إنسانية وقصص مؤلمة لضحايا تعرضن لاعتداءات بالمواد الحارقة أو إضرام النار. وتؤكد انه من خلال مركز الإدماج والتمكين، يتم توفير دعم شامل للناجيات يشمل برامج التمكين وتنمية المهارات، والتأهيل النفسي، والمساندة الاجتماعية والعاطفية، إضافة إلى الإرشاد الذي يساعدهن على استعادة الثقة والاستقلال واتاحة الفرصة للمرأة لتعيش في سلام، إلى جانب الدعوة لتعزيز التشريعات الرادعة، وزيادة الوعي المجتمعي، وتشجيع الإبلاغ عن العنف، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، بما يرسّخ بيئة آمنة تضمن للمرأة حقوقها وكرامتها

وثمن إيف ساسينراث، الجهود الوطنية في تمكين المرأة ومناهضة جميع أشكال العنف ضدها، وأشار إلى أن وحدات المرأة الآمنة تمثل نموذجًا مصريًا رائدًا في تقديم خدمات متكاملة للسيدات تحت سقف واحد. كما أكد اهتمام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالبرامج الداعمة لصحة المرأة النفسية والإنجابية، وأشاد بالدور المشترك للمجلس القومي للمرأة في دعم صحة المرأة المصرية من الجانب النفسي والجسدي وايضاً الدعم القانوني مما يجعله شريكاً يفخر به.

فيما أكد السفير إيرك هوسم، أن حماية المرأة من العنف تأتي على رأس الأولويات، فكل امرأة وفتاة تستحق دعماً كاملاً يضمن لها حياة كريمة في مجتمع آمن وسوي، مشيراً إلى أن الشراكات الفاعلة تحقق إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة.

وأعرب عن سعادته بافتتاح وحدة المرأة الآمنة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومستشفى أهل مصر.

كما استعرض رفعت عبد المقصود جهود مستشفى أهل مصر في تقديم الدعم النفسي والرعاية الصحية المتكاملة للناجيات من الحروق، مؤكداً أن رؤية المستشفى تتماشى مع رؤية مصر 2030 في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير خدمات صحية متقدمة وأنهم دائماً يسعون لان يكونوا ملاذاً امناً للمرأة.

وقد شملت الفعالية جولة تفقدية داخل المستشفى للتعرف على الخطوات المتبعة منذ لحظة استقبال حالات الحروق، مروراً بغرف الرعاية المركزة المجهزة بالكامل، وغرف الكشف للحروق الكبرى والمتوسطة والصغرى، إضافة إلى وحدة العلاج الطبيعي، ومركز الأشعة، وقسم سحب العينات.

جدير بالذكر ان وحدة المرأة الآمنة هي أول وحدة متخصصة ومتكاملة للتعامل مع المعنفات داخل مستشفى أهل مصر، والتي ستتولى استقبال الناجيات من العنف، وتقديم الدعم الطبي، والإحالة للخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية عند الحاجة، إلى جانب تدريب الأطباء والفرق المساعدة.