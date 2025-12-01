الدكتور سويلم يلتقى "مبعوثة الأمم المتحدة للمياه" على هامش فعاليات "الكونجرس العالمى التاسع عشر للمياه"

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بريتنو مارسودى مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لشئون المياه .

وأكّد الدكتور سويلم خلال اللقاء أن مصر كانت من أوائل الدول التى دعت إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معنيّ بقضايا المياه، مشيراً إلى الأهمية البالغة للدور الذى تضطلع به مبعوثة الأمم المتحدة للمياه في تعزيز التعاون الدولى وتقديم الدعم للدول الإفريقية، كما أعرب عن استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم في هذا المجال من خلال الرئاسة المصرية الحالية لمرفق المياه الإفريقى، وذلك في إطار “استراتيجية مرفق المياه الإفريقى ٢٠٢٦ – ٢٠٣٠” التى تم إقرارها مؤخراً .

كما شدد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين مبعوثة الأمم المتحدة للمياه ومجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، الذى تترأسه السنغال حالياً، بما يسهم في دفع قضايا المياه بالقارة الإفريقية قُدماً، والعمل على توفير آليات تمويلية فعّالة تُمكّن الدول الإفريقية من تنفيذ مشروعات في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

وخلال اللقاء، أشار الدكتور سويلم إلى أن مؤتمرات المناخ السابقة (COP27 & COP28 & COP29) شهدت إطلاق العديد من المبادرات المهمة في مجال المياه والمناخ، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تفعيل هذه المبادرات من خلال إجراءات ملموسة على الأرض، ومتابعة التنفيذ الفعلي للتوصيات الصادرة عن تلك المؤتمرات، كما شدد على أهمية إعداد خطة تنفيذية واضحة لهذه التوصيات قبل الإعلان عن أي مبادرات جديدة، وهو ما لاقى توافقاً كاملاً من جانب مبعوثة الأمم المتحدة للمياه .

وتناول اللقاء كذلك موقف الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، والتحضيرات الجارية للحوارات التفاعلية المدرجة ضمن فعاليات المؤتمر، مع استعراض أوجه الإهتمام والأولويات المصرية في هذا الشأن .