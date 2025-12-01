فى اليوم الأول .. انتظام صرف معاشات شهر ديسمبر لـ 11.5 مليون مستحق

انتظمت عملية صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 فى اليوم الأول للصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

وتابعت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عملية صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11.5 مليون مواطن .

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد اتخذت الاستعدادات نفسها خلال صرف معاشات الشهر الماضي، بما يضمن تيسير عمليات الصرف من مختلف المنافذ، حيث يستفيد من المعاشات ما يقرب من 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين.

يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط وضوابط للاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.

ونص القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.