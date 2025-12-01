رامي ربيعة يحتفل بعيد ميلاد وليد سليمان

هنأ رامي ربيعة، لاعب العين الإماراتي، وليد سليمان نجم الأهلي السابق، بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب ربيعة على ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: “كل سنة وأنت طيب يا حبيبي”.

رامي ربيعة على انستجرام

ووجهت زوجة وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، رسالة له في عيد ميلاده عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت ياسمين، زوجة وليد سليمان على صور شاركتها لهم، عبر حسابها على انستجرام: “كل سنة وأنت أغلى وأحن وأطيب حد في حياتي وحياة كل حبايبك كل سنة وأنت معايا وفي حياتي ومن غيرك أضيع بحبك”.

ويحتفل وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلي اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ41، حيث ولد حاوى القلعة الحمراء فى الأول من ديسمبر عام 1984 بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، ويملك الحاوى تاريخاً كبيراً مع الساحرة المستديرة.