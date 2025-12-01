زيزو يشارك جمهوره صورة عائلية

شارك نجم الاهلي أحمد سيد زيزو جمهوره صورة عائلية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر زيزو في الصورة برفقة أبنائه، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيه.

أزمه زيزو و الزمالك

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور من مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن المستندات المقدمة من أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، تؤكد أحقيته في مبالغ مالية لدى ناديه السابق الزمالك.

وأضاف المصدر عبر برنامج ستاد المحور:"لجنة شؤون اللاعبين اطلعت على المستندات المقدمة من زيزو، والخاصة بعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك، وتم التأكد من قانونية موقف اللاعب لعدم وجود رد قوي من القلعة البيضاء".

وأوضح المصدر :"لجنة شؤون اللاعبين ستصدر قرارها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيكون في صالح زيزو خاصة وأن الزمالك لم يقدم أيضاً ما يثبت تورط اللاعب في التوقيع للأهلي قبل انتهاء عقده مع ناديه السابق الزمالك".