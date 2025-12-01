إشادة بقدرات الإنتاج الحربي.. "ردع 300" و"سينا 806" على طاولة مباحثات بين مصر وأرمينيا في اليوم الأول بمعرض EDEX 2025

التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد بابيكيان سورين وزير دفاع أرمينيا والوفد المرافق له، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025".

وأكد الوزير "محمد صلاح" على عمق ومتانة العلاقات بين مصر وأرمينيا، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة وذلك بدعم من القيادة السياسية بالبلدين والذي اتضح جليًا من خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة أرمينيا فى يناير 2023 وزيارة رئيس وزراء أرمينيا لمصر في مارس 2024 لبحث أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات.

عقب ذلك استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى قدرات الوزارة في مجال التصنيع العسكري، مؤكدًا أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من أسلحة وذخائر ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية بالدولة، موضحًا أن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى تعتمد على الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة فى مجالات مماثلة وذلك بهدف التعرف على أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والعمل على توطينها داخل الجهات التابعة للوزارة.

EDEX 2025

وأشار الوزير إلى أبرز المنتجات التي تشارك وزارة الإنتاج الحربي بها في معرض "EDEX 2025" وعلى رأسها المنتجات الجديدة مثل راجمة الصواريخ "ردع 300" ومركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806" والمركبة المحملة بمدفع ثنائي 23 مم متعدد الأغراض، والصلب المدرع الذي نجحت الوزارة في تصنيعه وتطويره حتى سمك (30) مم بعدما كان حتى (15) مم، وعرض حتى (240) سم بعدما كان حتى (150) سم.

من جانبه أعرب السيد بابيكيان سورين وزير دفاع أرمينيا، عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الأرميني بالتعاون مع الجانب المصري وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوى وفعال فى تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج وبإعتبارها أحد أهم الأذرع الصناعية فى مصر.

وأشار وزير دفاع أرمينيا إلى أهمية تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين وتحديد موضوعات التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة بدقة، مضيفًا أن هذه الزيارات تمثل مجالًا خصبًا لعقد شراكات استراتيجية مثمرة، خاصةً في ظل علاقات الصداقة التعاونية المتينة بين مصر وأرمينيا.

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية

جدير بالذكر أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتشهد نسخة العام الجاري مشاركة قياسية تضم أجنحة دولية من (25) دولة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، ووفود رسمية من أكثر من (100) دولة.