زيلينسكي وماكرون في باريس: يجب أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأن النقاش ركز على إنهاء الحرب مع روسيا وضرورة تحقيق سلام دائم.

وأضاف زيلينسكي: “يجب أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن، يعتمد الكثير على مشاركة كل قائد، وسنتحدث مع القادة الآخرين اليوم”.

في الوقت نفسه، قدم قصر الإليزيه تحديثا عن الاجتماع بينهما في باريس، قائلاً إن "العمل من أجل السلام مستمر بعد محادثات جنيف، وفي إطار الخطة الأمريكية والمناقشات مع شركائنا الأوروبيين".

كما تحدث الزعيمان مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وأمين مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف.

محادثات ثنائية في إيرلندا

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن اليوم "الاثنين" أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور البلاد اعتبارا من غدا الثلاثاء.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أن الرئيس الأوكراني وقرينته سيجتمعان بمارتن ورئيسة أيرلندا كاثرين كونولي ووزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي.

وأعرب رئيس وزراء أيرلندا، في تصريحات اليوم، عن سعادته لاستقبال الرئيس الأوكراني وقرينته في البلاد، مضيفا أنه سيعقد محادثات ثنائية مع زيلينسكي وسيشاركان في افتتاح المنتدى الاقتصادي الأيرلندي-الأوكراني الذي سيتيح فرصة لاستكشاف إمكانات تعزيز روابط قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار بين البلدين.

وأكد قائلا: "لقد التقيت بالرئيس زيلينسكي عدة مرات، كان من بينها في كييف، ولكني أتطلع إلى لقائه بشكل خاص في أول زيارة رسمية لرئيس أوكراني إلى أيرلندا".

تجدر الإشارة إلى أن أيرلندا، التي تعد حليفا قويا لأوكرانيا، قد استقبلت نحو 120 ألف لاجئ أوكراني منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في عام 2022.