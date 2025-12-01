أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه يجب صياغة الدولة من جديد وفق أسس حقيقية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني: “أي حل لا يضمن تفكيك الدعم السريع وتجريدها من السلاح غير مقبول”.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني:" نرحب بكل من يريد حمل السلاح لقتال المتمردين وتخليص السودان من الظلم والمآسي".

واعتبر الفريق أول البرهان أن الهدف الأساسي هو تخليص السودان من الظلم والمآسي التي خلفتها الحرب، مضيفا أن البلاد بحاجة إلى إعادة صياغة الدولة من جديد وفق أسس حقيقية، بما يضمن بناء مؤسسات قوية وفاعلة قادرة على حماية البلاد وإدارة عملية سياسية تؤدي إلى الاستقرار.