محمد التاجي يوجّه رسالة بشأن دنيا سمير غانم إلي المنتجين :حرام عليكم

وجه الفنان محمد التاجي رسالة الي المنتجين بشأن الفنانة دنيا سمير غانم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد التاجي :"إلي السادة المنتجين يعني ايه بقالي كذا سنة مابشوفش دنيا سمير غانم غير في الأعلانات.. حرام عليكم موهبة زي دي تعُزل وتقعد في بيتهم".

وقد شارك الفنان محمد التاجي، منشورا أثار تعاطف جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد التاجي: “إمبارح كنت في جنازة في الجامع، وكان النعش تقيل على اللي شايلينه ومش قادرين يرفعوه عدل، فحمدت ربنا إني بعمل عمليات ورچيمات كتير عشان متعبكوش معايا”.