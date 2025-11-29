محمد التاجي: بعمل عمليات ورچيمات عشان متعبكوش في جنازتي

شارك الفنان محمد التاجي، منشورا أثار تعاطف جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد التاجي: “إمبارح كنت في جنازة في الجامع، وكان النعش تقيل على اللي شايلينه ومش قادرين يرفعوه عدل، فحمدت ربنا إني بعمل عمليات ورچيمات كتير عشان متعبكوش معايا”.

يُذكر أن محمد التاجي قد شارك في مسلسل "العتاولة" (الجزء الأول)، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2024، وحقق تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا.

وتم عرض الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" في رمضان 2025، وهو من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، هدى الإتربي، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من النجوم.

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.