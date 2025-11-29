شو رخيص.. الناقدة ماجدة خير الله تعلق على تصريحات والدة شيماء جمال

علقت الناقدة ماجدة خير الله، على تصريحات والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال.

وكتبت ماجدة خير الله عبر فيسبوك: "الأم المكلومة، بعد صدمتها فى مقتل ابنتها بيحصلها صدمة فوق احتمالها تعجزها عن الكلام وتتحجر الدموع فى عينيها كما جسدتها بدقة وفهم صفاء الطوخى فى الحلقة الأخيرة من ورد وشوكولاتة، مش تقعد تهبل وتعمل شو رخيص، كما فعلت الست أم شيماء، ولا أعرف كيف طاوعها قلبها أن تكشف ستر ابنتها وتصف وضع جثتها فى المشرحة!".

وتعرضت والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال لانتقادات عديدة نتيجة تصريحاتها في عدة مواقع بالتزامن مع عرض مسلسل “ورد وشوكولاتة”، الذي تتشابه قصته مع قصة ابنتها.

مسلسل ورد وشوكولاتة

في مسلسل ورد وشوكولاته تتعرض المذيعة مروة، التي تلعب دورها الفنانة زينة، للقتل على يد زوجها العرفي، المحامي صلاح، الذي لعب دوره الفنان محمد فراج، وصديقه الذي تعاون معه في قتلها، بمزرعة خاصة ادعى أنه اشتراها لها لاستدراجها داخل المزرعة وقتلها، بعد تهديدها له بإفشاء أسراره وفساده، وفضحه في المجتمع، وهو ما حدث تقريبا في الواقع بين شيماء جمال والمستشار المدان بقتلها.