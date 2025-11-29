عمر السعيد يجمع بين "المايكرو دراما" والبطولة الشعبية في أحدث أعماله

يعيش الفنان عمر السعيد حالة من التنوع الفني، حيث انتهى مؤخراً من تصوير تجربة رقمية رائدة، ليواصل بالتوازي تصوير دوره في دراما رمضان الشعبية بصحبة النجم عمرو سعد من خلال مسلسل "عباس الريس" رمضان 2026.

نهاية تصوير "غرفة التحقيق"

أسدل الستار على تصوير الموسم الأول من مسلسل "غرفة التحقيق"، الذي يُعد نقلة نوعية كأول "مايكرو دراما" في مصر والعالم العربي، وتتميز هذه التجربة بفكرة مبتكرة ، حيث تم تصوير المسلسل بتقنية "رأسية" لتناسب المشاهدة عبر الهواتف ومنصات التواصل، محاكياً تجربة الدراما الصينية القصيرة.

إيقاع سريع

يتكون العمل من 50 حلقة، تتراوح مدة كل منها بين دقيقة و5 دقائق فقط و تدور الأحداث في قالب بوليسي تشويقي يعتمد على تحليل الجرائم عبر فريق تحقيق ثابت وقضايا متغيرة ، يشارك في البطولة إلهام وجدي، تميم عبده، ومحمد نشأت، وهو من تأليف شادي عبد الله وإخراج عمرو قورة.

شخصية "يونس" في حارة عمرو سعد

على الجانب الآخر، يواصل السعيد تصوير مشاهده في مسلسل "عباس الريس" من بطولة عمرو سعد، حيث يجسد شخصية مختلفة تماماً حيث يلعب دور "يونس"، وهو "سمكري سيارات" بسيط و تدور أحداث دوره في قلب حارة شعبية مصرية، حيث يعكس "يونس" نبض الشارع وعلاقاته الاجتماعية المتشابكة، ليكون محركاً رئيسياً في الأحداث الدرامية للعمل.

الجدير بالذكر أن مسلسل عباس الريس يضم عدد كبير من الفنانين حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، بالإضافة إلى أحمد عبد الحميد، وعلاء مرسي، وسارة بركة وأخرين ، من تأليف ورشة ملوك و إنتاج صادق الصباح ويتولى المخرج أحمد خالد موسى مسؤولية القيادة الإخراجية للعمل،.