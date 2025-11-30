برنامج الأغذية العالمي: السودان يواجه إحدى أسوأ أزمات الجوع في العالم

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أكد برنامج الأغذية العالمي، أن السودان يواجه إحدى أسوأ أزمات الجوع في العالم.



وأوضح برنامج الأغذية العالمي، أن ملايين السودانيين على شفا كارثة.



وفي سياق آخر..قال السفير كينتارو ميزوتشي، القائم بأعمال سفير اليابان لدى السودان، إن بلاده تعمل مع العديد من المنظمات الدولية لتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني، مشيراً إلى أن اليابان قدمت دعماً غذائياً عبر برنامج الأغذية العالمي بقيمة 8 ملايين دولار عام 2025.

إيصال المساعدات

وأضاف السفير ميزوتشي في لقاء خاص لبرنامج "الحصاد الأفريقي" على "شاشة القاهرة" الإخبارية، مع الإعلامي حساني بشير أن إيصال المساعدات يواجه تحديات بسبب الوضع الأمني، لكن التعاون مع المجتمع الدولي مستمر لضمان وصول الإغاثة إلى المناطق الأكثر تضرراً.

