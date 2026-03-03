قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس وعسقلان وأسدود بعد رصد إطلاق صواريخ
الدولية للطاقة الذرية تؤكد تضرر مباني محطة تخصيب الوقود النووي بنطنز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يدفع ثمنا باهظا على هجماته
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لائحة الدوري تحسم الجدل في حالة تساوي فريقين في النقاط على حصد اللقب

الدوري الممتاز
الدوري الممتاز
إسلام مقلد

تنص لائحة الموسم الحالي للدوري المصري 2025/2026  في ترتيب المرحلة النهائية علي أنه في حال تساوي الفرق في النقاط في المرحلة النهائية على الآتي:

* اللائحة الجديدة استحدثت بنداً (المادة 3.15) يعطي الأولوية القصوى لنتائج المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية في النقاط قبل النظر للفارق العام

1- النقاط في المواجهات المباشرة: النادي الذي حصد نقاطاً أكثر في مبارياته مع الأندية المتساوية معه

2- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة

3- إجمالي الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة

4- الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة

5- فارق الأهداف العام (في حال استمرار التعادل بعد المواجهات المباشرة)

6- إجمالي الأهداف العام في كافة مباريات المسابقة

7- اللعب النظيف الأقل بطاقات صفراء

8- القرعة

الأندية لائحة المرحلة النهائية المواجهات المباشرة

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

عمرو رمزي

عمرو رمزي: شخصية يحيى موسى فى رأس الأفعى تمثل تحديا لي

صحاب الأرض

مؤلف صحاب الأرض: حسيت بتوتر لأني قربت من جرح إنساني ووطني كبير

عبد الله فرغلي

فى ذكراه.. رحلة عبد الله فرغلي من مدرس فرنساوي إلى الفن ورحيله بضيق تنفس

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

