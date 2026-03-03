لائحة الدوري تحسم الجدل في حالة تساوي فريقين في النقاط على حصد اللقب

تنص لائحة الموسم الحالي للدوري المصري 2025/2026 في ترتيب المرحلة النهائية علي أنه في حال تساوي الفرق في النقاط في المرحلة النهائية على الآتي:
* اللائحة الجديدة استحدثت بنداً (المادة 3.15) يعطي الأولوية القصوى لنتائج المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية في النقاط قبل النظر للفارق العام
1- النقاط في المواجهات المباشرة: النادي الذي حصد نقاطاً أكثر في مبارياته مع الأندية المتساوية معه
2- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة
3- إجمالي الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة
4- الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة
5- فارق الأهداف العام (في حال استمرار التعادل بعد المواجهات المباشرة)
6- إجمالي الأهداف العام في كافة مباريات المسابقة
7- اللعب النظيف الأقل بطاقات صفراء
8- القرعة