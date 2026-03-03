قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس وعسقلان وأسدود بعد رصد إطلاق صواريخ
الدولية للطاقة الذرية تؤكد تضرر مباني محطة تخصيب الوقود النووي بنطنز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يدفع ثمنا باهظا على هجماته
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالدوري.. والقنوات الناقلة

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

يستعد فريق بيراميدز، بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره حرس الحدود، مساء الخميس المقبل، في افتتاح منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على استاد حرس الحدود، ضمن لقاءات الجولة الـ21 من المسابقة المحلية، ومن المنتظر أن تحظى المواجهة باهتمام كبير في ظل صراع القمة والقاع بجدول الترتيب.

 

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل بيراميدز اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، ساعيًا لتحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في الجولة الماضية، خاصة مع اشتعال المنافسة على الصدارة.

في المقابل، يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد نقاط ثمينة تساعده على تحسين موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر.

 

الزمالك ينفرد بالصدارة

وكانت الجولة العشرون قد شهدت فض الشراكة في القمة، بعدما رفع الزمالك رصيده إلى 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة، بينما يتساوى كل من الأهلي وسيراميكا كليوباترا عند 37 نقطة.

وشهدت نفس الجولة فوز الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد، فيما تعادل الأهلي أمام زد، وتعادل سيراميكا مع وادي دجلة بنتيجة 1-1، لتزداد المنافسة اشتعالًا قبل انطلاق الجولة الجديدة.

