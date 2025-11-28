خطأ مزعج.. خلل في Wi‑Fi على بعض هواتف Pixel 10 عند مشاركة الملفات​

بعد أيام من إطلاق جوجل تحديث Quick Share الذي يتيح لهواتف Pixel 10 مشاركة الملفات مع أجهزة آيفون عبر AirDrop بشكل مباشر، بدأ مستخدمون في رصد خلل مزعج يصيب اتصال الواي فاي عند استخدام الميزة الجديدة.

دعم التقارير التي جمعتها مواقع متخصصة ومنتديات الشركة تشير إلى أن فتح قائمة مشاركة الملفات على بعض أجهزة Pixel 10 بعد التحديث يؤدي إلى انقطاع مفاجئ عن شبكة الواي فاي المتصلة.​

Quick Share

ويوضح المستخدمون أن المشكلة تظهر فور فتح واجهة Quick Share، حيث تصبح قائمة الشبكات المتاحة فارغة تماماً، ولا يعود الهاتف متصلاً حتى لو قاموا بإيقاف الواي فاي وإعادة تشغيله طالما أن قائمة المشاركة ما زالت مفتوحة.

ما إن يُغلِق المستخدم نافذة Quick Share أو ينتقل لتطبيق آخر، حتى يعيد الهاتف الاتصال بالشبكة بشكل طبيعي وكأن شيئاً لم يحدث، في سلوك يربط الخلل مباشرة بواجهة ميزة المشاركة الجديدة.​

المؤشرات الحالية توحي بأن جوجل أصبحت على دراية بالمشكلة، إذ تم رفعها عبر متتبع الأعطال الرسمي Google Issue Tracker، في حين نصح أحد ممثلي الشركة في البداية بالإبلاغ من خلال منتديات الدعم، بينما طالب أعضاء في المنتدى بالعكس، في مشهد يعكس شيئاً من الارتباك في بيروقراطية التعامل مع البلاغات.

AirDrop

ومع ذلك، يُرجَّح أن يدرج هذا الخلل ضمن قائمة الأعطال التي تُعالَج في تحديث تصحيحي قادم، خاصة أن الشركة تخطط لتوسيع دعم Quick Share مع AirDrop إلى مزيد من الأجهزة لاحقاً.​

يصف التقرير الخطأ بأنه “مزعج أكثر منه خطير”، إذ لا يتسبب في تلف بيانات أو اختراق أمني، لكنه يسيء لتجربة الاستخدام في ميزة كان يُفترض بها أن تسهّل نقل الملفات بين أندرويد وآيفون لا أن تربك أساسيات الاتصال.

مستخدمو Pixel 10 يأملون أن يتحرك فريق تطوير أندرويد سريعاً لإطلاق إصلاح رسمي قبل أن تتحول هذه المشكلة الصغيرة إلى نقطة ضعف تسويقية في واحدة من أبرز إضافات مشاركة الملفات هذا العام