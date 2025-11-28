قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده
تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي
أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج
وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض
الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب .. تعرف عليها
سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس غد السبت
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطأ مزعج.. خلل في Wi‑Fi على بعض هواتف Pixel 10 عند مشاركة الملفات​

Pixel 10
Pixel 10
احمد الشريف

بعد أيام من إطلاق جوجل تحديث Quick Share الذي يتيح لهواتف Pixel 10 مشاركة الملفات مع أجهزة آيفون عبر AirDrop بشكل مباشر، بدأ مستخدمون في رصد خلل مزعج يصيب اتصال الواي فاي عند استخدام الميزة الجديدة.

دعم التقارير التي جمعتها مواقع متخصصة ومنتديات الشركة تشير إلى أن فتح قائمة مشاركة الملفات على بعض أجهزة Pixel 10 بعد التحديث يؤدي إلى انقطاع مفاجئ عن شبكة الواي فاي المتصلة.​

Quick Share

ويوضح المستخدمون أن المشكلة تظهر فور فتح واجهة Quick Share، حيث تصبح قائمة الشبكات المتاحة فارغة تماماً، ولا يعود الهاتف متصلاً حتى لو قاموا بإيقاف الواي فاي وإعادة تشغيله طالما أن قائمة المشاركة ما زالت مفتوحة.

ما إن يُغلِق المستخدم نافذة Quick Share أو ينتقل لتطبيق آخر، حتى يعيد الهاتف الاتصال بالشبكة بشكل طبيعي وكأن شيئاً لم يحدث، في سلوك يربط الخلل مباشرة بواجهة ميزة المشاركة الجديدة.​

المؤشرات الحالية توحي بأن جوجل أصبحت على دراية بالمشكلة، إذ تم رفعها عبر متتبع الأعطال الرسمي Google Issue Tracker، في حين نصح أحد ممثلي الشركة في البداية بالإبلاغ من خلال منتديات الدعم، بينما طالب أعضاء في المنتدى بالعكس، في مشهد يعكس شيئاً من الارتباك في بيروقراطية التعامل مع البلاغات. 

AirDrop

ومع ذلك، يُرجَّح أن يدرج هذا الخلل ضمن قائمة الأعطال التي تُعالَج في تحديث تصحيحي قادم، خاصة أن الشركة تخطط لتوسيع دعم Quick Share مع AirDrop إلى مزيد من الأجهزة لاحقاً.​

يصف التقرير الخطأ بأنه “مزعج أكثر منه خطير”، إذ لا يتسبب في تلف بيانات أو اختراق أمني، لكنه يسيء لتجربة الاستخدام في ميزة كان يُفترض بها أن تسهّل نقل الملفات بين أندرويد وآيفون لا أن تربك أساسيات الاتصال. 

مستخدمو Pixel 10 يأملون أن يتحرك فريق تطوير أندرويد سريعاً لإطلاق إصلاح رسمي قبل أن تتحول هذه المشكلة الصغيرة إلى نقطة ضعف تسويقية في واحدة من أبرز إضافات مشاركة الملفات هذا العام

Pixel 10 Pixel Wi‑Fi

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

ترشيحاتنا

طالبة الشروق

ليس بينهما خلافات.. القبض على سيدة دهست طالبة بالشروق

التيك توكر محمد عبدالعاطي

منع التيك توكر محمد عبدالعاطي َمن التصرف في أمواله.. تفاصيل وسبب الحكم

أم مكة

حيثيات المحكمة تكشف سبب حكم الحبس مع الإيقاف للبلوجر أم مكة| تفاصيل

بالصور

النبات المعجزة .. مفتاح جديد لعلاج ألزهايمر

اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار
اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار
اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار

في أول أيام عملها.. وكيلة الشباب والرياضة بالشرقية تحيل مسئولين بمركز شباب كفور نجم للتحقيق

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

كيفية تحضير طاجن فريك باللحم على الطريقة المصرية

طريقة تحضير طاجن فريك باللحم
طريقة تحضير طاجن فريك باللحم
طريقة تحضير طاجن فريك باللحم

أسباب الشيب المبكر.. وكيفية معالجته بهذه الفيتامينات الضرورية

أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد