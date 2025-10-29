أخبار التكنولوجيا.. جوجل تكشف عن سلسلة Pixel 10 .. مواصفات هاتف OPPO Find X9

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. جوجل تكشف عن سلسلة هواتف Pixel 10

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Pixel 10 من Google والمرجح إطلاقه في عام 2026.

كشف تسريب جديد عن تصميم هاتف Pixel 10a والذي يأتي بكاميرا خلفية مسطحة، دون أي نتوءات ملحوظة ويتميز بحواف مشطوفة، مع وجود زري التشغيل والتحكم بالصوت على اليمين

أما عن أبعاد الهاتف فتبلغ حوالي 153.9 × 72.9 × 9 مم، وسيأتي بشاشة أصغر قليلاً بقياس 6.2 بوصة، مقارنةً بشاشة 6.3 بوصة في هاتف Pixel 9a.

بمعالج أقوى وبطارية تدوم لساعات .. إليك مواصفات هاتف OPPO Find X9

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في شراء

سلسلة هواتف OPPO Find X9، والذي يعتبر من الهواتف الرائدة الجديدة التي تأتي بالعديد من المواصفات العصرية.

يأتي هاتف Find X9 Pro، بمعالج Dimensity 9500 ويوفر مجموعة من الميزات المُلائمة للاعبين، مثل الدقة الفائقة، وتقنية HDRوغيرها الكثير

هل هاتفك منهم.. طرح تحديث نظام التشغيل HyperOS 3 لهذه الأجهزة

بدأت شاومي بطرح نظام التشغيل HyperOS 3 لمجموعة جديدة من الأجهزة، تشمل العديد من أجهزة شاومي اللوحية، وهواتف Redmi K-series، وسلسلة Xiaomi Watch S4، وبعض أجهزة تلفزيون شاومي.

يتضمن هذا التحديث، المبني على نظام أندرويد 16، العديد من التحسينات في جميع أنحاء النظام، بما في ذلك تخصيص شاشة القفل بشكل أفضل، وإمكانيات ذكاء اصطناعي موسعة، والعديد من الميزات الجديدة، وأداءً مُحسّنًا، وتكاملاً أفضل بين الأجهزة.

أيهما أفضل للشراء ولماذا؟.. هاتف Redmi K90 Pro Max أو Xiaomi 17 Pro Max

في عالم الهواتف الذكية، لا يزال الفرق بين "الهاتف الرائد بأسعار معقولة" و"الهاتف الرائد الحقيقي" غامضًا، ومع إطلاق هاتفي Redmi K90 Pro Max و Xiaomi 17 Pro Max ، أصبح لدى المشترين خياران قويان من شاومي. وبينما يقدم كلاهما أجهزة متطورة، يقدم هاتف K90 Pro Max أجهزة قريبة من الهواتف الرائدة بسعر في متناول الجميع. وبالنظر إلى تطابق بعض مواصفاتهما، ما الفرق بين الهاتف الرائد الاقتصادي والهاتف الرائد الحقيقي للعلامة التجارية؟

