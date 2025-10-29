قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد رسم خريطة السياحة العالمية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمعالج أقوى وبطارية تدوم لساعات .. إليك مواصفات هاتف OPPO Find X9

هواتف أوبو
هواتف أوبو
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في شراء 
سلسلة هواتف OPPO Find X9، والذي يعتبر من  الهواتف الرائدة الجديدة التي تأتي بالعديد من المواصفات العصرية.


يأتي هاتف Find X9 Pro، بمعالج Dimensity 9500 ويوفر مجموعة من الميزات المُلائمة للاعبين، مثل الدقة الفائقة، وتقنية HDRوغيرها الكثير

هواتف OPPO Find X9

لطالما كان عمر البطارية هو أول ما يميز الهواتف الذكية فيبدو أن هاتف Oppo Find X9 Pro القادم مُستعدٌّ لخوض هذه المعركة بجدية ليتفق على منافسيه 

فقد أجرى YouTuber Lover of Tech اختبارًا، حيث تم وضع الهواتف الرئيسية الثلاثة في روتين ضغط متطابق ساعة بساعة لكلا من لعبة Asphalt 9، وساعة من تسجيل الفيديو بدقة 4K، وساعة أخرى من البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تشغيل TikTok وYouTube

هواتف أوبو الذكية

يعود الفضل الكبير في نجاح هواتف أوبو إلى مكوناتها  فيحتوي الهاتف على بطارية ضخمة من السيليكون والكربون بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة، وهي الأكبر مقارنة بجميع الهواتف الرائدة حاليًا. لكن الأمر لا يقتصر على الحجم فحسب، إذ تجمع أوبو بين ذلك وميزات تحسين ذكية، مثل تجميد الخلفية بالذكاء الاصطناعي للحد من استنزاف البطارية وبالنسبة لمنشئي المحتوى والمسافرين وهواة الألعاب

يتميز هاتف OPPO Find X9 Pro بتصميم مسطح مع جوانب مسطحة وزوايا منحنية لسهولة الإمساك. ورغم أن التصميم قد يبدو مشابها لهواتف آيفون، إلا أن الشركة قد أتقنت التنفيذ بشكل رائع. 

يتمتع الهاتف بإطار من الألمنيوم وواجهة خلفية زجاجية غير لامعة تمنع ترك البصمات، كما يمتلك الهاتف تصنيف IP68 وIP69، مما يعني أنه محمي ضد المياه بشكل جيد ويأتي الهاتف بسماكة 8.3 مم بالإضافة إلى الأزرار التقليدية للطاقة والتحكم في الصوت على الجانبين، يحتوي الهاتف على زر Snap Key قابل للتخصيص والذي يمكن استخدامه لمهام متعددة مثل زر التقاط الصور.

أما عن مواصفات الشاشة فهو يأتي بشاشة LTPO AMOLED مسطحة بحجم 6.78 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، ودعم Dolby Vision و HDR10+، بالإضافة إلى سطوع يصل إلى 3600 شمعة. 

سعر هاتف Oppo Find X9 Pro

أما عن سعر  هاتف Oppo Find X9 Pro فهو يأتي سعر 1,299 يورو، فلا يُعد هاتف Find X9 Pro رخيصًا، ولكنه يقدم ما لا تقدمه معظم الهواتف الفاخرة. يبدو أن OPPO أدركت أن عمر البطارية الطويل - دون المساس بتجربة الاستخدام - قد يكون الميزة الأبرز على الإطلاق.


 

هاتف Find X9 Pro الهواتف الرائدة هواتف Oppo Find X9 استنزاف البطارية

