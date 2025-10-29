بمعالج أقوى وبطارية تدوم لساعات .. إليك مواصفات هاتف OPPO Find X9

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في شراء

سلسلة هواتف OPPO Find X9، والذي يعتبر من الهواتف الرائدة الجديدة التي تأتي بالعديد من المواصفات العصرية.



يأتي هاتف Find X9 Pro، بمعالج Dimensity 9500 ويوفر مجموعة من الميزات المُلائمة للاعبين، مثل الدقة الفائقة، وتقنية HDRوغيرها الكثير

هواتف OPPO Find X9

لطالما كان عمر البطارية هو أول ما يميز الهواتف الذكية فيبدو أن هاتف Oppo Find X9 Pro القادم مُستعدٌّ لخوض هذه المعركة بجدية ليتفق على منافسيه

فقد أجرى YouTuber Lover of Tech اختبارًا، حيث تم وضع الهواتف الرئيسية الثلاثة في روتين ضغط متطابق ساعة بساعة لكلا من لعبة Asphalt 9، وساعة من تسجيل الفيديو بدقة 4K، وساعة أخرى من البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تشغيل TikTok وYouTube

هواتف أوبو الذكية

يعود الفضل الكبير في نجاح هواتف أوبو إلى مكوناتها فيحتوي الهاتف على بطارية ضخمة من السيليكون والكربون بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة، وهي الأكبر مقارنة بجميع الهواتف الرائدة حاليًا. لكن الأمر لا يقتصر على الحجم فحسب، إذ تجمع أوبو بين ذلك وميزات تحسين ذكية، مثل تجميد الخلفية بالذكاء الاصطناعي للحد من استنزاف البطارية وبالنسبة لمنشئي المحتوى والمسافرين وهواة الألعاب

يتميز هاتف OPPO Find X9 Pro بتصميم مسطح مع جوانب مسطحة وزوايا منحنية لسهولة الإمساك. ورغم أن التصميم قد يبدو مشابها لهواتف آيفون، إلا أن الشركة قد أتقنت التنفيذ بشكل رائع.

يتمتع الهاتف بإطار من الألمنيوم وواجهة خلفية زجاجية غير لامعة تمنع ترك البصمات، كما يمتلك الهاتف تصنيف IP68 وIP69، مما يعني أنه محمي ضد المياه بشكل جيد ويأتي الهاتف بسماكة 8.3 مم بالإضافة إلى الأزرار التقليدية للطاقة والتحكم في الصوت على الجانبين، يحتوي الهاتف على زر Snap Key قابل للتخصيص والذي يمكن استخدامه لمهام متعددة مثل زر التقاط الصور.

أما عن مواصفات الشاشة فهو يأتي بشاشة LTPO AMOLED مسطحة بحجم 6.78 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، ودعم Dolby Vision و HDR10+، بالإضافة إلى سطوع يصل إلى 3600 شمعة.

سعر هاتف Oppo Find X9 Pro

أما عن سعر هاتف Oppo Find X9 Pro فهو يأتي سعر 1,299 يورو، فلا يُعد هاتف Find X9 Pro رخيصًا، ولكنه يقدم ما لا تقدمه معظم الهواتف الفاخرة. يبدو أن OPPO أدركت أن عمر البطارية الطويل - دون المساس بتجربة الاستخدام - قد يكون الميزة الأبرز على الإطلاق.



