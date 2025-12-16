الأونروا : تدمير 48% من مباني مخيم نور شمس

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا أن أوامر الهدم الجديدة في مخيم نور شمس تهدف لفرض سيطرة طويلة الأمد على مخيمات شمال الضفة الغربية .

وقالت الوكالة الأممية في بيان لها أن القرار بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس سيؤثر على مئات اللاجئين الفلسطينيين.

وأشارت الأونروا إلى أن الأقمار الصناعية تظهر تضرر أو تدمير 48% من مباني مخيم نور شمس لافتة إلى أن دولة الاحتلال تدمر المنازل في مخيمات شمال الضفة بذريعة الضرورة العسكرية.

وختمت الأونروا بيانها ، بالقول أن أكثر من 32 ألف فلسطيني في شمال الضفة نزحوا من أماكنهم ، محذرة من أن يكون مستداما.

ومنذ قليل ، أفادت تقارير بأن قوات الاحتلال سلمت إخطارات هدم جديدة في بلدة رافات بالضفة تزامنا مع استمرار عمليات الهدم.

وفي وقت سابق ، أفادت السلطات المحلية اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم نور شمس للاجئين شمال الضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وبدوره ، قال عبد الله كامل، محافظ طولكرم حيث يقع مخيم نور شمس، لوكالة فرانس برس إنه أُبلغ بالهدم المزمع من قبل وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) التابعة لوزارة الدفاع للاحتلال الإسرائيلي.

وقال فيصل سلامة، رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم، القريب من نور شمس، إن أمر الهدم سيطال 25 مبنى تضم ما يصل إلى 100 منزل عائلي.

وأضاف : "أُبلغنا من قبل التنسيق العسكري والمدني بأن الاحتلال سينفذ عملية هدم 25 مبنى يوم الخميس 18 ديسمبر".

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه "يدرس الأمر". وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967.