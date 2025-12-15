قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
منح العلامة الخضراء لمصنعي المخلفات الصلبة والبلاستيك
مصر تضع حجر أساس أكبر مجمع لإنتاج الألواح الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
توك شو

الأونروا: يجب السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون تأخير

أونروا
أونروا
هاجر ابراهيم

أعلن المفوض العام للأونروا، أنه يجب السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون تأخير، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية "القاهرة الإخبارية".

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت مدينة رفح من الجانب الفلسطيني جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة شمالي المدينة، ما أدى إلى حالة من التوتر الشديد في المنطقة.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن مدفعية الاحتلال قصفت شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلقت آلياته العسكرية النار بكثافة باتجاه مبنى الاتصالات قرب دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس جنوبا.


من جهة أخرى، تمكنت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة من انتشال 14 جثمانًا لشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة سالم، الذي دمره الاحتلال خلال عدوانه على المدينة.


 


 

أونروا قطاع غزة المساعدات

