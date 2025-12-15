الأونروا: يجب السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون تأخير

أعلن المفوض العام للأونروا، أنه يجب السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون تأخير، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت مدينة رفح من الجانب الفلسطيني جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة شمالي المدينة، ما أدى إلى حالة من التوتر الشديد في المنطقة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن مدفعية الاحتلال قصفت شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلقت آلياته العسكرية النار بكثافة باتجاه مبنى الاتصالات قرب دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس جنوبا.



من جهة أخرى، تمكنت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة من انتشال 14 جثمانًا لشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة سالم، الذي دمره الاحتلال خلال عدوانه على المدينة.







