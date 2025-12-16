قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يعزز دعم غزة بإمدادات شتوية وغذائية وطبية عبر قافلة «زاد العزة» الـ95
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خزنوا الطماطم.. رسالة عاجلة من نقيب الفلاحين للمواطنين.. فيديو

الطماطم
الطماطم
البهى عمرو

 أثارت تصريحات نقيب الفلاحين بشأن الزيادة المتوقعة في أسعار الطماطم جدلاً واسعا عبر السوشيال ميديا، حيث دعا حسين أبو صدام المواطنين إلى تخزين كميات من الطماطم قبل مرور 20 يوما، موضحا أن الأسعار ستشهد ارتفاعا وقد يصل سعر الكيلو إلى 15 جنيها.
 

وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن محصول الطماطم يستغرق في الأرض 6 أشهر، وأن كل فلاح يريد تحقيق مكسب عند الحصاد، موضحًا أن الفلاح يتعرض لخسارة لأنه يبيع المحصول بأقل من سعر التكلفة، أنه يطالب المواطنين بتخزين الطماطم خلال هذه الفترة وقبل 20 يوم، لآن الأسعار سترتفع قليلا.

نزرع حوالي 500 ألف فدان

الطماطم



ولفت خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه لا توجد مشكلة بخصوص محصول الطماطم، لأنه يتم زراعتها طوال العام، متابعا:"  نزرع حوالي 500 ألف فدان في العام، ومصر تحتل المركز السادس على مستوى العالم في إنتاج الطماطم، ولا توجد مشكلات بخصوصها".

وأكد نقيب الفلاحين، أن الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر سترتفع أسعار الطماطم والبطاطس، موضحًا أن سر الارتفاع يرجع لـ نهاية الموسم الخاص بتلك الزراعات، أن موسم الزراعات ليس له علاقة بالفصول المناخية، فالفترة المقبلة سينتهي الموسم الشتوى للطماطم وسيكون هناك فاصل زراعة.

سوسة الطماطم

الطماطم



ولفت إلى أن السر الآخر في ارتفاع أسعار الطماطم هو انتشار سوسة بها، وذلك بعد إهمال الكثير من الفلاحين للمحصول، لأن جمع وبيعه المحصول لم يكن يكفي ما أنفقه الفلاح خلال الإنتاج.

تباع بأقل من سعر التكلفة



وأشار إلى أن الطماطم الآن تباع بأقل من سعر التكلفة، وأنه يتوقع ارتفاعات طفيفة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وأنه بعد الزيادة الجديدة ستكون أسعار الطماطم طبيعية، وأن سعر كيلو الطماطم يكلف الفلاح 4 جنيهات، ويوقم ببيعه في الأرض بثلاث جنيهات، فهذا الأمر يعتبر خسارة على الفلاح، جنيه على كل كيلو بالزراعة.

وكشف أن الطماطم ستباع بـ 10 و15 جنيه خلال الفترة المقبلة، وأنه يرى أن هذا السعر مناسب للمستهلك، حتى يحقق الفلاح هامش ربح، أن الفلاح خلال الفترة الماضية تعرض لـ خسارة بسبب محصول الطماطم، لكن في حالة رفع السعر يكون لتحقيق هامش ربح للفلاح.

ولفت إلى أن أسعار السلع تحدد بالعرض والطلب، مطالبا المواطنين بعدم شراء أي سلعة يكون سعرها أعلى من الطبيعي، لأن الحلقات الوسيطة بين الفلاح والمستهلك تتسبب في رفع الأسعار أكثر من المطلوب.

وأشار إلى أنه يطالب الحكومة بالحصول على المنتجات من الفلاح وبيعها للمواطنين بشكل مباشر لتخفيف الأعباء على المواطنين، وأن يكون هناك دعم للفلاح في المستلزمات الزراعية.

فدان الطماطم يكلف الفلاح 100 ألف جنيه

وأوضح أن فدان الطماطم يكلف الفلاح 100 ألف جنيه، والفلاح في حالة الخسارة يقلل المساحات المزروعة بالطماطم ويقوم بزراعة منتجات زراعية آخرى لتحقيق المكسب.

الطماطم سوسة الطماطم نقيب الفلاحين الفلاحين أسعار الطماطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

لميس الحديدي

أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك

ترشيحاتنا

لافروف

لافروف: لن نتخلى عن إيران مهما تطورت علاقاتنا مع الولايات المتحدة

مساعدات

أطقم الهلال الأحمر المصري تعمل في ظروف جوية قاسية لإغاثة أهالي غزة

سوريا

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أصبح يفهم المطلوب منه بشأن سوريا بعد لقاء براك

بالصور

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

بنطلون أيتن عامر يثير الجدل على السوشيال ميديا

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد