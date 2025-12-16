خزنوا الطماطم.. رسالة عاجلة من نقيب الفلاحين للمواطنين.. فيديو

أثارت تصريحات نقيب الفلاحين بشأن الزيادة المتوقعة في أسعار الطماطم جدلاً واسعا عبر السوشيال ميديا، حيث دعا حسين أبو صدام المواطنين إلى تخزين كميات من الطماطم قبل مرور 20 يوما، موضحا أن الأسعار ستشهد ارتفاعا وقد يصل سعر الكيلو إلى 15 جنيها.



وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن محصول الطماطم يستغرق في الأرض 6 أشهر، وأن كل فلاح يريد تحقيق مكسب عند الحصاد، موضحًا أن الفلاح يتعرض لخسارة لأنه يبيع المحصول بأقل من سعر التكلفة، أنه يطالب المواطنين بتخزين الطماطم خلال هذه الفترة وقبل 20 يوم، لآن الأسعار سترتفع قليلا.

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه لا توجد مشكلة بخصوص محصول الطماطم، لأنه يتم زراعتها طوال العام، متابعا:" نزرع حوالي 500 ألف فدان في العام، ومصر تحتل المركز السادس على مستوى العالم في إنتاج الطماطم، ولا توجد مشكلات بخصوصها".

وأكد نقيب الفلاحين، أن الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر سترتفع أسعار الطماطم والبطاطس، موضحًا أن سر الارتفاع يرجع لـ نهاية الموسم الخاص بتلك الزراعات، أن موسم الزراعات ليس له علاقة بالفصول المناخية، فالفترة المقبلة سينتهي الموسم الشتوى للطماطم وسيكون هناك فاصل زراعة.

ولفت إلى أن السر الآخر في ارتفاع أسعار الطماطم هو انتشار سوسة بها، وذلك بعد إهمال الكثير من الفلاحين للمحصول، لأن جمع وبيعه المحصول لم يكن يكفي ما أنفقه الفلاح خلال الإنتاج.

وأشار إلى أن الطماطم الآن تباع بأقل من سعر التكلفة، وأنه يتوقع ارتفاعات طفيفة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وأنه بعد الزيادة الجديدة ستكون أسعار الطماطم طبيعية، وأن سعر كيلو الطماطم يكلف الفلاح 4 جنيهات، ويوقم ببيعه في الأرض بثلاث جنيهات، فهذا الأمر يعتبر خسارة على الفلاح، جنيه على كل كيلو بالزراعة.

وكشف أن الطماطم ستباع بـ 10 و15 جنيه خلال الفترة المقبلة، وأنه يرى أن هذا السعر مناسب للمستهلك، حتى يحقق الفلاح هامش ربح، أن الفلاح خلال الفترة الماضية تعرض لـ خسارة بسبب محصول الطماطم، لكن في حالة رفع السعر يكون لتحقيق هامش ربح للفلاح.

ولفت إلى أن أسعار السلع تحدد بالعرض والطلب، مطالبا المواطنين بعدم شراء أي سلعة يكون سعرها أعلى من الطبيعي، لأن الحلقات الوسيطة بين الفلاح والمستهلك تتسبب في رفع الأسعار أكثر من المطلوب.

وأشار إلى أنه يطالب الحكومة بالحصول على المنتجات من الفلاح وبيعها للمواطنين بشكل مباشر لتخفيف الأعباء على المواطنين، وأن يكون هناك دعم للفلاح في المستلزمات الزراعية.

فدان الطماطم يكلف الفلاح 100 ألف جنيه



وأوضح أن فدان الطماطم يكلف الفلاح 100 ألف جنيه، والفلاح في حالة الخسارة يقلل المساحات المزروعة بالطماطم ويقوم بزراعة منتجات زراعية آخرى لتحقيق المكسب.