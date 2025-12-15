انخفاض مؤقت.. موعد ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق| كم سيصل سعر الكيلو؟

على الرغم من انخفاض أسعار الطماطم واسقرارها خلال الآونة الأخيرة إلا أنه هناك توقعات بارتفاع أسعارها بالأسواق خلال الأيام المقبلة، حيث يصل سعرها حاليا من 5 ل 7 جنيهًا إلا أن التوقعات تشير إلى وصولها إلي 20 جنيهًا بعدما شهر من الآن .

التوتا أبسولوتا فى الطماطم

وفى هذا الصدد ، يقول حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن التوتا أبسولوتا أو سوسة الطماطم السبب الرئيسي فى تراجع الإنتاج خلال الفترة المقبلة كما أنها سبب تكبد المزارعين خسائر كبيرة خلال الفترة الحالية .

وأرجع "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أسباب انتشار التوتا أبسولوتا فى محصول الطماطم حاليا إلي عدة عوامل أبرزها المبيدات المغشوشة فتعد السبب الرئيسي فى انتشارها ، كما أن التغيرات المناخية التى طرأت على مصر كانت سبب رئيسي فى انتشارها فعلى الرغم من أنها كانت تنتشر في درجات الحرارة المرتفعة ولكن مع انخفاض درجات الحرارة مازالت منتشرة.



موعد ارتفاع أسعار الطماطم

وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أنه مع تراجع انتاج الطماطم بالأسواق يقل المعروض وبالتالى ترتفع أسعارها ليصل سعرها إلي 20 جنيهًا، ناصحا المواطنين بالإقبال على تخزينها خلال الفترة الحالية حتى تعود إلي أسعارها الطبيعية .

كما أوضح أننا حاليًا نبيع الطماطم بأقل من سعر التكلفة، فعندما ترتفع الأسعار سيصبح هناك هامش ربح ولكن لايؤثر على المواطن بشكل كبير بسبب التخزين وقت انخفاض الأسعار ، مناشدا وزارة الزراعة بضروة التحرك لتوفير كميات كبيرة من المبيدات لمكافحة تلك السوسة ،وتشديد الرقابة على المبيدات حتى لاتكون هناك مبيدات مغشوشة



ولفت إلي أنه من الطبيعي أن تصيب التوتا أبسولوتا محصول الطماطم، ولكن هذا العام منتشرة بشكل ذائد لذا نحذر منها .

أهم النصائح لشراء الطماطم

وقدم "أبو صدام" عبر نصائح للمواطنين عند شراءالطماطم من أهمها غسل الطماطم جيدا قبل تناولها، لأن هناك الكثير من المبيدات الضارة على صحة المواطنين، كما يجب شراؤها بشكلها الطبيعى، معلقا :" لو فى حاجة غريبة فيها بلاش نشتريها ".



كما قدم "صدي البلد " نصائح للمواطنين عند شراء الطماطم أبرزها...

تجنب الطماطم التي تحتوي على بقع صفراء أو خضراء .



يجب أن تكون الطماطم ناعمة وملساء عند اللمس.

تجنب الطماطم التي تحتوي على تجاعيد أو بقع ناعمة جدًا، حيث قد تكون فاسدة.

