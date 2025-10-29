قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليفربول يستهدف تضميد جراحه أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
عودة ثلاثي الأحمر.. موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت فى الدوري والقناة الناقلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استئناف وقف إطلاق النار في غزة
جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف عقب الانتخابات الرئاسية في الكاميرون
بمعالج أقوي.. أوبو تغزو الأسواق بجهاز لوحي جديد إليك أهم مواصفاته

جهاز أوبو اللوحي
جهاز أوبو اللوحي
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في جهاز أوبو اللوحي الجديد، حيث يتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي المدمج القادم من Oppo بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مقابل معالج Snapdragon 8 Gen 5 في الإصدارات القديمة.

مواصفات جهاز أوبو اللوحي الجديد

وزعم تقريرٌ من منصة Digital Chat Station ، المُسرِّبة ، في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع أن شركة Oppo تعمل على جهاز لوحي رائد صغير الحجم بشاشة OLED مقاس 8.8 بوصة.

 وفي ذلك الوقت، ذكر المُسرِّب أن الجهاز سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 و في تحديث جديد، يدعي المسرب الآن أن الجهاز اللوحي سيستخدم بدلاً من ذلك معالج Snapdragon 8 Gen 5، مما يجعله أكثر تكلفة.

من جانبها لم تكشف شركة Qualcomm حتى الآن عن معالج Snapdragon 8 Gen 5، على الرغم من أن الشركة قد أثارت اهتمامها خلال إطلاق 8 Elite Gen 5 في سبتمبر.

ميزات جهاز أوبو اللوحي

وأكدت الشركة المصنعة للرقائق أنها ستشارك المزيد من التفاصيل حول الشريحة في وقت لاحق من هذا العام، لكنها لم تقدم إطارًا زمنيًا محددًا للإطلاق.

وصرّح لي جي لويس، المدير التنفيذي لشركة OnePlus، بأن OnePlus ستكون أول علامة تجارية تستخدم منصة Snapdragon 8 من الجيل الخامس. كما أكد أن المعالج مبني بتقنية 3 نانومتر.

بالعودة إلى الجهاز اللوحي، أشار موقع Digital Chat Station أيضًا إلى أنه سيتميز بهيكل نحيف وبطارية متوسطة الحجم، ولم يُفصح المُسرب عن أي تفاصيل إضافية حول الجهاز أو اسمه المُحتمل.

وأشار المصدر نفسه إلى إمكانية إطلاق الجهاز اللوحي بالتزامن مع هاتف Oppo الرائد الجديد صغير الحجم. ومن جانبها كشفت الشركة عن هاتف Find X9S في أوائل الربع الثاني من عام 2026 في الصين وإذا استمر هذا الجدول الزمني، فمن المرجح أن يُطلق الجهاز اللوحي صغير الحجم، الذي لم يُعلن عن اسمه بعد، بالتزامن مع هاتف Find X9s.

هاتف رائد هاتف Honor Power 2 هاتف Power 2 هواتف متوسطة المدى الجهاز اللوحي

هوندا أمام القضاء بسبب هبوط دواسات الفرامل فجأة على الأرض

هوندا

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

أسرار المطبخ.. 10 طرق لنجاح أي وصفة من أول مرة

10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة

شئون البيئة بالشرقية يُنفذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات ويضبط 61 سيارة مخالفة

فحص عوادم السيارات

