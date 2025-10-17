أوبو تكشف الستار عن Oppo Pad 5.. جهاز لوحي بقدرات خارقة

أطلقت شركة أوبو، رسميا جهازها اللوحي Oppo Pad 5 في حدث سلسلة هواتف Find X9 في الصين، يعتبر الجهاز الجديد لوحي إنتاجي رائد يجمع بين المواصفات المتطورة والشاشة ضد الوهج بالإضافة إلى أدوات تعليمية متقدمة.

مواصفات تابلت أوبو الجديد Oppo Pad 5

يأتي تابلت أوبو الجديد Oppo Pad 5، بشاشة كبيرة من نوع LCD بقياس 12.1 بوصة وبدقة 3000×2120 بكسل، مع معدل تحديث مرن يصل إلى 144 هرتز.

توفر الشاشة أيضا معدل أخذ عينات لمس يصل إلى 540 هرتز، وكثافة بكسل 304 بكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 900 شمعة في المتر المربع، وتغطية 98% من نطاق DCI-P3 مع دقة ألوان دقيقة جدا.

تستخدم النسخة المطفأة تقنية النقش النانوي لتقليل الانعكاس المحيط بنسبة 97% وتحسين الوضوح، كما أن الشاشة حازت على شهادة TÜV Rheinland لحماية العين.

يعمل الجهاز بمعالج ميدياتك Dimensity 9400+، مع معالج رسومي Immortalis G925 MC12، ويحقق أكثر من 3.05 مليون نقطة على اختبار AnTuTu.

يحتوي الجهاز على نظام Tidal Engine من أوبو لضبط الأداء بشكل ديناميكي، ونظام تبريد Tiangong الذي يزيد من مساحة تبديد الحرارة بنسبة 39%.

أما بالنسبة للبرمجيات، فيعمل الجهاز بنظام ColorOS 16 المحسن للمهام المتعددة، حيث يدعم تشغيل خمس نوافذ في وقت واحد، يوفر الجهاز أيضا أدوات متقدمة للتواصل بين الأجهزة ومشاركة الملفات وأدوات تعليمية موجهة للمستخدمين.

يأتي Oppo Pad 5 بكاميرات أمامية وخلفية بدقة 8 ميجابكسل تدعمان تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية مع تثبيت إلكتروني، بالإضافة إلى وضع Super Steady بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية وخيار Time-lapse بدقة 1080p.

أما بالنسبة للبطارية، فإن Oppo Pad 5 يحتوي على بطارية بسعة 10420 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 67 وات SuperVOOC، حيث يمكن شحن الجهاز لمدة 10 دقائق فقط لتوفير حتى 10 ساعات من تشغيل الفيديو، الجهاز يدعم أيضا بروتوكولات UFCS و PPS و PD عبر منفذ شحت من نوع USB-C.

من حيث الذاكرة، يدعم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X تصل إلى 16 جيجابايت، وتخزين داخلي من نوع UFS 4.1 يصل إلى 512 جيجابايت، ولكنه لا يدعم بطاقة microSD، يدعم الجهاز أيضا Wi-Fi 7، وبلوتوث مع أكواد aptX HD وLDAC وLHDC 5.0، وUSB 3.2 Gen 1.

سيتوفر Oppo Pad 5 في الصين ابتداء من 22 أكتوبر 2025، في ثلاثة ألوان هي البنفسجي، والفضي، والرمادي، الأسعار تبدأ من 2599 يوان (حوالي 364 دولار) للنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت وتصل إلى 3599 يوان (حوالي 504 دولار) للنسخة 16 + 512 جيجابايت .

كما تتوفر مجموعة من الإكسسوارات تشمل لوحة المفاتيح الذكية بسعر 699 يوان (حوالي 98 دولار)، وقلم أوبو 2 برو بسعر 499 يوان (حوالي 70 دولار)، وحافظة ذكية بسعر 199 يوان (حوالي 28 دولار).