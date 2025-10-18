مجلس الشيوخ يفتتح دورته برئاسة "أبو العلا" و"نصير وخالد" معاونين

انطلقت صباح اليوم الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، حيث بدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 580 بدعوة المجلس للانعقاد.

محمد أبو العلا رئيسًا

وتولى النائب محمد أبو العلا، بصفته أكبر الأعضاء سنًا، رئاسة الجلسة الافتتاحية للمجلس، وذلك طبقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وقام بأداء اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء الإجراءات الرسمية لانعقاد المجلس.

كما شارك في إدارة الجلسة أصغر الأعضاء سنًا، النائبان محمد طارق نصير وأحمد خالد، اللذان ساهما في تنظيم وقائع الجلسة.

اليمين الدستورية: شرط أساسي لمباشرة المهام البرلمانية

وأدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية نصًا دون تعديل أو إضافة، كما نصت المادة 104 من الدستور، التي تُعد شرطًا لازمًا لمباشرة المهام البرلمانية.

ويُؤدى القسم على النحو التالي:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وبدأ بأداء اليمين أكبر الأعضاء سنًا، تلاه العضوان الأصغر سنًا، ثم بقية الأعضاء تباعًا.