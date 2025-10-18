الهلال السعودي يكشف موقف سالم الدوسري من اللحاق بمباراة الهلال والسد القطري

كشفت تقارير صحفية عن موقف سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، من اللحاق بمواجهة السد القطري، المقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء المقبل، ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعرض سالم الدوسري للإصابة في الحوض خلال مشاركته مع منتخب السعودية أمام منتخب العراق في لقاء المحلق الآسيوى المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن سالم الدوسري يخضع لاختبار طبي جديد لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة الهلال ضد السد القطري.

وأوضحت أن الفحص الأولي لم يحدد موقف سالم الدوسري، من لقاء السد القطري.

ويغيب سالم الدوسري عن مباراة الهلال، المقرر إقامتها مساء اليوم، السبت، ضد الاتفاق في الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بسبب الإصابة.