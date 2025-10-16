الهلال السعودي يعلن تفاصيل إصابة سالم الدوسري

أعلن نادي الهلال السعودي، الخميس، تفاصيل إصابة سالم الدوسري، لاعب الفريق، التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام العراق يوم الثلاثاء الماضي في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وقال نادي الهلال السعودي، في بيان عبر حسابه على «إكس»، إن سالم الدوسري يعاني من إصابة في الحوض ولم يشارك في مران الفريق اليوم الخميس.

وواصل البيان أن اللاعب تواجد في عيادة النادي لحسم موقفه من خوض مواجهة الاتفاق المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط بعد مرور 4 جولات. وشارك الدوسري في مباراتي السعودية ضد إندونيسيا والعراق في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026. وحقق الأخضر الفوز أمام إندونيسيا 3-2، وتعادل أمام العراق سلبيا ليتأهل رسميا لكأس العالم.