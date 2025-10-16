بفرمان إنزاجي .. الهلال السعودي يتحرك لتجديد عقد سافيتش

أكد تقرير صحفي، أن نادي الهلال السعودي قرر تجديد عقد لاعبه سيرجي سافيتش، بناء على قرار مدرب الفريق سيموني إنزاجي.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن إدارة الهلال قررت تجديد عقد سيرجي سافيتش لمدة موسمين، والتفاوض جاري خلال الفترة الحالية، وذلك لاستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، بناءاً على رغبة إنزاجي مدرب الفريق.

وأضافت، أندية أوروبية دخلت في مفاوضات مع سافيتش، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لكن اللاعب يفضل البقاء ضمن صفوف الهلال.



وينتهي عقد سافيتش مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي ناد في يناير المقبل للانضمام إليه مجانا.

الهلال يستعد لمواجهة الاتفاق



في سياق آخر، يستعد الهلال لمواجهة الاتفاق، السبت المقبل، على ملعب إيجو في الدمام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويحل الهلال في المركز السادس بجدول ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب الصدارة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الثامن برصيد 7 نقاط