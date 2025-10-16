قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
الجارديان: السيارات الكهربائية تلوث تقريبًا بنفس معدل سيارات البنزين
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جثث كل المحتجزين في غزة
زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بفرمان إنزاجي .. الهلال السعودي يتحرك لتجديد عقد سافيتش

سيرجي سافيتش
سيرجي سافيتش

أكد تقرير صحفي، أن نادي الهلال السعودي قرر تجديد عقد لاعبه سيرجي سافيتش، بناء على قرار مدرب الفريق سيموني إنزاجي.
وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن إدارة الهلال قررت تجديد عقد سيرجي سافيتش لمدة موسمين، والتفاوض جاري خلال الفترة الحالية، وذلك لاستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، بناءاً على رغبة إنزاجي مدرب الفريق.

وأضافت، أندية أوروبية دخلت في مفاوضات مع سافيتش، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لكن اللاعب يفضل البقاء ضمن صفوف الهلال.


وينتهي عقد سافيتش مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي ناد في يناير المقبل للانضمام إليه مجانا.

الهلال يستعد لمواجهة الاتفاق


في سياق آخر، يستعد الهلال لمواجهة الاتفاق، السبت المقبل، على ملعب إيجو في الدمام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويحل الهلال في المركز السادس بجدول ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب الصدارة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الثامن برصيد 7 نقاط

الهلال السعودي سافيتش إنزاجي سيرجي سافيتش

