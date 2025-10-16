صعبتوها على الكل.. تعليق إبراهيم عبد الجواد بعد تأهل المغرب لنهائي مونديال الشباب

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على تأهل منتخب المغرب لكأس العالم للشباب، بعد الفوز على نظيره فرنسا.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: “ألف مليون مبروك للمغرب.. صعّبتوها على الكل يا مغاربة.. إنجاز مغربي معتاد في السنوات الأخيرة، وحاجة تشرف وترفع الرأس للكرة العربية”.

ونجح منتخب المغرب في الوصول لنهائي كأس العالم للشباب، المقام حاليا فى تشيلى، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى هدف لهدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب إلياس فيجيروا براندر، ضمن منافسات نصف نهائى البطولة.

وبات المنتخب المغربى ثانى منتخب عربى يتأهل لنهائى كأس العالم للشباب بعد المنتخب القطرى الذى خسر نهائى بطولة 1981 أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 4 - 0 قطر.