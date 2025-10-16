صلاح عبدالله: خفِّي يا دنيا وراعيني خلاص بقيت سبعيني

شارك الفنان صلاح عبدالله، جمهوره ومتابعيه منشورا جديدا لفت من خلاله الأنظار، حيث وجه رسالة شعرية حملت طابعًا إنسانيًا صادقًا.

وكتب صلاح عبدالله في تعليقه على صورته التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «خفِّي يا دنيا وراعيني.. خلاص بقيت سبعيني..نفسي الحب اللي فـ قلبي.. أشوفه في عينيكي بعيني، ..صاصا».

ويتواصل الفنان صلاح عبدالله بشكل دائم مع جمهوره عبر السوشيال ميديا، حيث يشاركهم من وقت لآخر خواطره وأبياته الشعرية التي تعكس جانبًا من فلسفته في الحياة.

وكانت آخر أعمال صلاح عبدالله مشاركته في مسلسل «وتقابل حبيب»، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، انوشكا، نيكول سابا، منة عرفة، وعدد آخر من النجوم.