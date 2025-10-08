أكد الفنان صلاح عبدالله، أن النجم المصري محمد صلاح لم يصل إلى ما هو عليه بالصدفة، بل من خلال الاجتهاد والتطور المستمر وتعلم اللغات والتعامل الاحترافي.

وقال صلاح عبدالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن محمد صلاح يستحق أن يكون نموذج مصري يتم تدريسه في مناهج التعليم بالمدارس، لما يتمتع به من إصرار وصبر وثقة بالنفس، وهذا التدريس يكون كمثال يحتذى به للأجيال القادمة.

وتابع الفنان صلاح عبدالله، أن محمد صلاح، ليس فخرا للمصريين فحسب، بل للعرب جميعًا، مؤكدا أن حب الوطن عند صلاح أمر لا يقبل النقاش، ومن يحاول التشكيك فيه فهو يتجاهل الحقائق.