هشام يكن: محمد صلاح رمز الإخلاص والاحتراف وتألقه قاد مصر إلى المونديال

أعرب الكابتن هشام يكن، لاعب منتخب مصر السابق، عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم، موجهًا التهنئة للشعب المصري واللاعبين على هذا الإنجاز التاريخي.

وقال يكن، في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن النجم محمد صلاح كان أحد أبرز أسباب التأهل، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصفات استثنائية تجمع بين الموهبة والإخلاص.

وأضاف يكن: “مبروك لمنتخب مصر، ومحمد صلاح ربنا بيديه كل حاجة حلوة لأنه مخلص ومحترم وصافي النية. ما قدمه في التصفيات كان رائعًا وتُوِّج بالتأهل إلى كأس العالم.”

وأشار إلى أن الأداء الجماعي والتعاون بين اللاعبين والجهاز الفني كانا عاملين حاسمين في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن المنتخب الحالي يمتلك كل المقومات لمواصلة النجاح وتشريف الكرة المصرية عالميًا.