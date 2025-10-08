صبحي: نسعى لتمثيل مشرف يليق بحجم مصر خلال مشاركة المنتخب بكأس العالم 2026

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المنتخب الوطني بالتأهل لكأس العالم 2026، مشيرا إلى أننا نسعى لتمثيل مشرف يليق بحجم مصر خلال مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026 .

وقال صبحي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن مصر تمتلك أبطالا يستحقون تمثيلها في الحافل الدولية في مختلف الرياضات، معلقا “المنتخب تأهل إلى كأس العالم 4 مرات، بينها اثنتان في الجمهورية الجديدة”.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة وضعت بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم مستهدفا للوصول إلى كأس العالم، والتمثيل المشرف لمصر في البطولة، وبذل الجهد الكبير في كأس الأمم الإفريقية والوصول إلى المباراة النهائية.

