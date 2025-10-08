اجتماع تحضيري لتوقيع مذكرة تفاهم لاستضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية 2027

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا تحضيريا للانتهاء من مذكرة التفاهم بين كل من اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، الاتحاد الافريقي السياسي، وذلك استعدادا لاستضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية 2027.

حضر الاجتماع مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، واللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، حيث قاد الوزير حوارًا مثمرًا أسفر عن تقريب وجهات النظر وتأكيد التنسيق الكامل بين الجانبين.

أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الى انه عمد على الانتهاء من جميع الخلافات بين اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، واتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، وذلك قبل البدء في الشروع لتنظيم استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027، لتذليل جميع العقبات امام استضافة مصر للبطولة وخروجها بالمظهر اللائق بمصر والقارة الافريقية.