«حماة الوطن» يُهنئ الجماهير المصرية بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني لبطولة كأس العالم

توجّه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، بخالص التهنئة إلى أبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، والتي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوضح “حماة الوطن” في بيان صادر عنه أن الأداء البطولي لنجوم منتخب مصر، نجح في حجز بطاقة التأهل مبكرًا للمونديال، وهو ما أسعد الجماهير المصرية.

ووجّه الحزب خالص التحية والتقدير لكل نجوم المنتخب، والجهاز الفني، وجميع الأجهزة المعاونة، وفي انتظار المزيد بما يحقق طموحات وتطلعات مصر وشعبها في البطولة المقبلة.