"المصريين الأحرار" يُطلق صافرة البداية للانتخابات البرلمانية ويؤكد الجاهزية الكاملة لمرشحي "الفردي"

في خطوة حاسمة تعكس جاهزيته لخوض الاستحقاق التشريعي المقبل، عقد حزب المصريين الأحرار، اجتماعًا تنظيميًا موسعًا برئاسة الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، لمراجعة اللمسات النهائية لخطة الحزب الانتخابية وتأكيد استعداداته لخوض غمار الانتخابات البرلمانية على مستوى الجمهورية.



جاء الاجتماع بحضور عددا من أمناء المحافظات ومسؤولي التنظيم وممثل عن المكتب السياسي، ووضع الحزب تمكين أبنائه الراغبين من الأمناء والتنظيم في صدارة أولوياته، حيث تم تلبية رغبات الترشح للدفعة الأولى من الكوادر التنظيمية التي استوفت المعايير، وتم بالفعل إصدار رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، خطابات الترشح اللازمة لهم .



عقب الاجتماع التنظيمي، عقدت الأمانة العامة اجتماعًا آخر مُخصص مع عدداً من المرشحين بالدوائر المختلفة؛ ناقشت الأمين العام المحاور الرئيسية للبرنامج الانتخابي، الذي صُمم ليُجسد الرؤية الوطنية الراسخة لحزب المصريين الأحرار، ويضع هموم وتطلعات المواطن المصري في صدارة أولوياته التشريعية والرقابية، التزامًا بالضوابط الدستورية والقانونية.



اختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا كاملاً ومتابعة يومية لخطة الحملة الانتخابية الشاملة للحزب.

وشددت الأمانة العامة على أن الحملة ستنطلق بلغة الوعي والمسؤولية الوطنية، لتواكب التطورات السياسية وتخاطب الناخبين ببرنامج عملي وواقعي يهدف لخدمة الوطن والمواطن.