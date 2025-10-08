رئيس جمهورية تشاد يستقبل رئيس البرلمان العربي

استقبل المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد ، محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربى وذلك بقصر توماي في العاصمة إنجمينا، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثالثة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي استضافتها العاصمة التشادية إنجمينا.

وخلال اللقاء أعرب رئيس جمهورية تشاد، عن اعتزازه باختيار تشاد لاحتضان هذه الدورة المهمة، معتبرًا أن السلام والتسامح قيم جوهرية، مجددًا التزام تشاد بدعم المبادرات الدولية التي تهدف إلى نشر ثقافة الحوار ونبذ العنف والتطرف.

من جانبه، ثمن رئيس البرلمان العربي الجهود التي تبذلها جمهورية تشاد بقيادة فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية لترسيخ قيم التعايش السلمي ونبذ التطرف والعنف، مشيدًا بنجاح تنظيم الدورة في تشاد والدور البارز الذي تلعبه في تعزيز قيم التعايش السلمي والتسامح على المستويين الإقليمي والدولي .

وأكد رئيس البرلمان العربي على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع جمهورية تشاد بالدول العربية، وعلى حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

