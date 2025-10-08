برلمانية: رسائل الرئيس السيسي في احتفال أكاديمية الشرطة تجسد الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن الرسائل القوية التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفال تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة جاءت حافلة بالدلالات الوطنية العميقة، وتعكس وضوح الرؤية ووعي القيادة السياسية بما تواجهه الدولة من تحديات داخلية وخارجية.

وقالت العسيلي في تصريحات لها اليوم، إن حديث الرئيس السيسي عن الأوضاع في قطاع غزة يجسد الموقف المصري الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفض العدوان، والسعي الدؤوب لوقف إطلاق النار وإغاثة المدنيين، مشيرة إلى أن هذا الموقف نابع من ثوابت السياسة المصرية التي تقوم على الحفاظ على استقرار المنطقة والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضافت أن كلمة الرئيس جاءت شاملة ومعبرة عن روح المرحلة التي تعيشها مصر، حيث تضمنت رسائل واضحة للداخل والخارج، تحمل في مضمونها الثقة والطمأنينة ووضوح الرؤية، مؤكدة أن إشادة الرئيس بنعمة الأمن والأمان تعكس إدراكًا عميقًا لما تنعم به مصر من استقرار بفضل وحدة شعبها وتماسك مؤسساتها رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات وصراعات.

وشددت العسيلي على أن تأكيد الرئيس السيسي بأن «لا مجال للقلق طالما المصريون متحدون» يجسد إيمانه بوعي الشعب المصري وصلابته في مواجهة التحديات، ويعكس الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب، وهي الركيزة التي حافظت على استقرار الدولة في أصعب المراحل.

وأوضحت أن كلمة الرئيس تضمنت أيضًا إشارات اقتصادية مهمة أكدت أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو البناء والتنمية رغم التحديات العالمية، مشيرة إلى أن مصر، بسياساتها المتوازنة ورؤيتها الواقعية، قادرة على حماية أمنها القومي، ودعم أشقائها الفلسطينيين، والمضي في طريق التنمية والسلام بثقة واقتدار.