دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
توك شو

"محدش يقدر يعمل حاجة لمصر خالص".. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة

هاني حسين

مصر.. دولة عصية على الانكسار، وأمنها خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ففي مشهد مهيب خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل قوية للعالم أجمع.

وأكد الرئيس السيسي أنه  لا أحد يستطيع الاقتراب من مصر أو النيل من استقرارها.

محدش يقدر يقرب من مصر خالص 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر مرت بظروف صعبة، لكن الأمور في مصر تمضي بفضل الله والشعب المصري.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حضوره حفل تخريج الدفعة الجديدة لطلاب أكاديمية الشرطة، أن لا تقلقوا من أي تحد أو تهديد أيا ما كان طالما نقف يد واحدة .

ولفت إلى أن أي دولة تستطيع عبور الأزمات والتحديات بفضل صلابة ووحدة شعبها، وأنه لا يستطيع أحد الاقتراب من مصر.

الرئيس السيسي يثمن جهود ترامب لوقف حرب غزة 


أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نثمن جهود الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر حريصة على التفاعل الإيجابي مع القضية الفلسطينية ونبذل جهودا لم تتوقف لإنهاء الحرب على غزة.

وأضاف الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية تستطيع تجاوز أي تحد والتصدي لأي خطر، ونستطيع تجاوز التحديات بوحدة المصريين وتماسكهم وصلابتهم، وأن الوضع الاقتصادي في تحسن والأمور تسير جيدا.

الرئيس السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة حال التوصل إليه 


دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي،  الرئيس الأمريكي ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه وأطالبه بمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة".


وأضاف الرئيس السيسي، ، أن الرئيس ترامب أرسل مبعوثيه بتكليف واضح بالعمل على إنهاء حرب غزة، ونثمن جهود الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر حريصة على التفاعل الإيجابي مع القضية الفلسطينية ونبذل جهودا لم تتوقف لإنهاء الحرب على غزة.

جهود مصرية حثيثة لوقف حرب غزة 


وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، أن مصر لم تتوقف منذ عامين لإيجاد حل لوقف إطلاق النار في غزة، وأن شرم الشيخ تستضيف مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، وتلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
 

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره لله على ما تتمتع به مصر من سلام وأمن، مؤكداً أن هذا الاستقرار هو ثمرة جهود كبيرة تبذلها جميع مؤسسات الدولة.

أكد الرئيس السيسي،  أن الأكاديميات العسكرية والشرطة ستستمر في دورها الريادي في التعاون مع الجامعات المدنية، من خلال فتح أبوابها لاستضافة الطلاب من مختلف الجامعات للاطلاع على النظام التعليمي والتدريبي، وتبادل الخبرات والتعايش بين الأجيال الجديدة.

وجه الرئيس السيسي تحية خاصة للأكاديمية وتهنئة لكافة العاملين بها على جهودهم المستمرة في تأهيل الكوادر الأمنية المؤهلة لخدمة الوطن.


كما وجه الرئيس السيسي تحية لأسر الطلاب والطالبات في أكاديمية الشرطة، مشيداً بتفانيهم في دعم أبنائهم خلال مشوارهم التعليمي.

