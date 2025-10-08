الرئيس السيسي يشكر الله على سلام مصر: الاستقرار ثمرة جهد مؤسسات الدولة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره لله على ما تتمتع به مصر من سلام وأمن، مؤكداً أن هذا الاستقرار هو ثمرة جهود كبيرة تبذلها جميع مؤسسات الدولة.

الرئيس السيسي: "نوجه أكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية لاستضافة طلاب الجامعات المدنية للاطلاع والتعايش"

أكد الرئيس السيسي خلال احتفالية أكاديمية الشرطة بتخرج دفعة جديدة أن الأكاديميات العسكرية والشرطة ستستمر في دورها الريادي في التعاون مع الجامعات المدنية، من خلال فتح أبوابها لاستضافة الطلاب من مختلف الجامعات للاطلاع على النظام التعليمي والتدريبي، وتبادل الخبرات والتعايش بين الأجيال الجديدة.

الرئيس السيسي يوجه التحية لأكاديمية الشرطة بمناسبة احتفالها باليوبيل الذهبي

وجه الرئيس السيسي تحية خاصة للأكاديمية وتهنئة لكافة العاملين بها على جهودهم المستمرة في تأهيل الكوادر الأمنية المؤهلة لخدمة الوطن.

الرئيس السيسي: "كل التحية لأسر طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة"

كما وجه الرئيس السيسي تحية لأسر الطلاب والطالبات في أكاديمية الشرطة، مشيداً بتفانيهم في دعم أبنائهم خلال مشوارهم التعليمي.