قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة تضرب المطارات الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي
دعـ.ارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يشكر الله على سلام مصر: الاستقرار ثمرة جهد مؤسسات الدولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره لله على ما تتمتع به مصر من سلام وأمن، مؤكداً أن هذا الاستقرار هو ثمرة جهود كبيرة تبذلها جميع مؤسسات الدولة.

الرئيس السيسي: "نوجه أكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية لاستضافة طلاب الجامعات المدنية للاطلاع والتعايش"

أكد الرئيس السيسي خلال احتفالية أكاديمية الشرطة بتخرج دفعة جديدة  أن الأكاديميات العسكرية والشرطة ستستمر في دورها الريادي في التعاون مع الجامعات المدنية، من خلال فتح أبوابها لاستضافة الطلاب من مختلف الجامعات للاطلاع على النظام التعليمي والتدريبي، وتبادل الخبرات والتعايش بين الأجيال الجديدة.

الرئيس السيسي يوجه التحية لأكاديمية الشرطة بمناسبة احتفالها باليوبيل الذهبي

وجه الرئيس السيسي تحية خاصة للأكاديمية وتهنئة لكافة العاملين بها على جهودهم المستمرة في تأهيل الكوادر الأمنية المؤهلة لخدمة الوطن.

الرئيس السيسي: "كل التحية لأسر طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة"

كما وجه الرئيس السيسي تحية لأسر الطلاب والطالبات في أكاديمية الشرطة، مشيداً بتفانيهم في دعم أبنائهم خلال مشوارهم التعليمي.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاديمية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ترشيحاتنا

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعقد ندوةً تثقيفية بعنوان: بصمة ضمير في ضوء أخلاق المهنة

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر: علينا الاستعداد الشامل بالإيمان والعلم والصناعة لبناء قوة الردع في مواجهة الأعداء

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

الأوقاف توثق مسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم الدعوية والعملية

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد