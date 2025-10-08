الرئيس السيسي: أتمنى انتهاز فرصة مفاوضات شرم الشيخ لتحقيق السلام في غزة

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستفادة من فرصة مفاوضات شرم الشيخ الحالية لتحقيق السلام في غزة وإنهاء الصراع الدائر.

وأكد خلال احتفالية أكاديمية الشرطة بتخرج دفعة جديدة، أن هذه المفاوضات تمثل نقطة محورية للوصول إلى اتفاق شامل يوقف الأعمال العسكرية في القطاع.

وقال الرئيس السيسي: "أدعو الرئيس الأمريكي للاستمرار في جهوده للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تلعب دورًا مهمًا في دفع المفاوضات إلى الأمام.

كما دعا الرئيس السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حضور التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في مصر فور التوصل إليه، مؤكدًا أن مصر مستعدة لاستضافة هذا الاتفاق المهم في ظل دورها الفاعل في جهود السلام.

الرئيس السيسي أكد أن مفاوضات شرم الشيخ تشكل فرصة ذهبية لجميع الأطراف لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، ويأمل أن تنجح هذه المفاوضات في وضع حد للمعاناة المستمرة في غزة.