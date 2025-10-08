قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال
دع.ـارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
توك شو

الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكًا رئيسيًا في أي عملية سلام تحقق أمن واستقرار المنطقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أعلن الرئيس عبد الفتاح  السيسي أن مفاوضات هامة تُجرى حاليًا في مدينة شرم الشيخ، بهدف إنهاء الحرب والبحث عن تسوية سلمية شاملة.

"الرئيس السيسي يشكر الرئيس ترامب على جهوده"

وشكر الرئيس السيسي خلال احتفالية أكاديمية الشرطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إدارته الفعالة في دفع المفاوضات قدماً، مؤكدًا على أهمية الدور الأمريكي في الوصول إلى السلام.

"الجهود الدولية لتحقيق السلام"

وأكد الرئيس السيسي أن هذه المفاوضات تعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن الجميع يجب أن يتعاون لدعم تلك الجهود.

"المبعوثون الدوليون يعرضون آفاقًا مشجعة"

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المبعوثين الدوليين الذين وصلوا مؤخرًا إلى المنطقة نقلوا رسائل إيجابية، متوقعًا أن تكون هناك تطورات جيدة في الأيام المقبلة.

"مصر مستعدة لدعم الاتفاق النهائي"

وأعلن الرئيس السيسي  عن استعداد مصر لاستضافة أي اتفاق يتم التوصل إليه، معربًا عن أمله في أن تشهد المنطقة سلامًا مستدامًا.

الرئيس السيسي أكاديمية الشرطة تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهم

مرات أبوه.. ملابسات إشعال شاب النيران في بضائع سيدة تبيع أمام محله بالفيوم

المتهمون والأطفال الضحايا

ضبط 17 متهمًا باستغلال 24 طفلًا في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

أرشيفية

ضبط 10 سيارات تسير عكس الاتجاه في القاهرة

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

