الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكًا رئيسيًا في أي عملية سلام تحقق أمن واستقرار المنطقة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مفاوضات هامة تُجرى حاليًا في مدينة شرم الشيخ، بهدف إنهاء الحرب والبحث عن تسوية سلمية شاملة.

"الرئيس السيسي يشكر الرئيس ترامب على جهوده"

وشكر الرئيس السيسي خلال احتفالية أكاديمية الشرطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إدارته الفعالة في دفع المفاوضات قدماً، مؤكدًا على أهمية الدور الأمريكي في الوصول إلى السلام.

"الجهود الدولية لتحقيق السلام"

وأكد الرئيس السيسي أن هذه المفاوضات تعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن الجميع يجب أن يتعاون لدعم تلك الجهود.

"المبعوثون الدوليون يعرضون آفاقًا مشجعة"

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المبعوثين الدوليين الذين وصلوا مؤخرًا إلى المنطقة نقلوا رسائل إيجابية، متوقعًا أن تكون هناك تطورات جيدة في الأيام المقبلة.

"مصر مستعدة لدعم الاتفاق النهائي"

وأعلن الرئيس السيسي عن استعداد مصر لاستضافة أي اتفاق يتم التوصل إليه، معربًا عن أمله في أن تشهد المنطقة سلامًا مستدامًا.