دع.ـارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
نقل 7 طلاب إلى مستشفى الشهداء بادعاء تسمم.. وتعليم المنوفية: لا توجد مشكلة
أخبار البلد

الرئيس السيسي للمصريين: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يوجه التهنئة لأسر وطلاب أكاديمية الشرطة على التخرج موجها حديثه للطلاب بأن يكونوا مثالًا عظيمًا وقدوة للشعب خلال ممارسة عملهم.

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: "أطمئن الشعب المصري على الأوضاع في الداخل والخارج في ظل مرحلة صعبة تشهدها المنطقة".

وتابع: "أي تحديات أو تهديد ما تقلقوش منه طول ما الشعب المصرى كله مع بعض وأى خطر نستطيع التصدي له".. قائلا: "محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر خالص".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى ألقاها اليوم الأربعاء، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

تخرج دفعة جديدة 

حضر مراسم احتفال تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين للعام الدراسي 2024/2025، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأعضاء هيئة الشرطة ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين عن عدة وزارات وأهالي الخريجين، وذلك في إطار تعزيز الكوادر الشرطية المؤهلة، وتكريم الخريجين الجدد الذين سينضمون إلى صفوف وزارة الداخلية لدعم الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، كما أن أكاديمية الشرطة لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميا وتدريبيا وبحثيا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.


وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكاديمية الشرطة بالعيد الخمسين لمرور 50 عاما على إنشائها، ووجه الشباب والشابات بالمشاركة لمدة أسبوع معايشة مع طلاب الأكاديمية كنوع من التواصل والتلاحم بين أبناء الوطن.

السيسي أكاديمية الشرطة التهنئة الشعب المصري الرئيس السيسي

