احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة حملت ندية كبيرة واشتعلت فيها الأجواء حتى الدقائق الأخيرة.



ورغم المحاولات المستمرة من جانب الأهلي لاقتناص الفوز بعيدًا عن الديار، اكتفى بالعودة بنقطة ثمينة تعزز مشواره في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، حيث يسعى الفريق الأحمر للحفاظ على صدارته والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وجاء اللقاء سريع الإيقاع منذ بدايته، إذ تبادل الفريقان الهجمات وظهرت رغبة واضحة لدى أصحاب الأرض لإثبات الذات أمام حامل اللقب الإفريقي، بينما اعتمد الأهلي على خبراته الكبيرة في مثل هذه المواجهات الصعبة خارج ملعبه، لينجح في الخروج بنتيجة إيجابية رغم الضغط الجماهيري القوي.



ويأمل الجهاز الفني بقيادة الدانماركي ييس توروب في استغلال المواجهة المقبلة لمنح بعض اللاعبين راحة واستعادة توازن الفريق قبل استكمال مشواره الإفريقي، خاصة أن جدول المباريات خلال الفترة المقبلة سيشهد ضغطًا كبيرًا .

أحداث مؤسفة بلقاء الأهلي والجيش الملكي

وشهد اللقاء أحداثا مؤسفة صدرت عن جماهير الجيش الملكي المغربي بحق لاعبي النادي الأهلي وذلك قبل انطلاق النسخة 35 من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق فى ملاعب المغرب يوم 21 ديسمبر المقبل.

وألقت جماهير الجيش الملكي المغربي عقب تسجيل محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل فى شباك التكناوتي حارس مرمى الفريق المغربي آلة حادة وزجاجات مياه وتعرض خلالها تريزيجيه للإصابة فى رأسه.

ويواجه فريق الجيش الملكي المغربي عقوبات قاسية جراء الأحداث المؤسفة الصادرة بحق لاعبي النادي الأهلي فى المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه نادي الجيش الملكي المغربي عقوبات صارمة وفقاً لـ البند 108في لوائح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي جاء نصه على النحو التالي:

في حالة إدخال أو إلقاء أسلحة ممنوعة أو أدوات حادة داخل الملعب تفرض على النادي المضيف عقوبة خوض مبارياته على أرضه بدون جمهور إضافة إلى غرامة مالية او إعادة المباراة أو اعتبار الفريق خاسرًا بنتيجة (2–0) ويتم تحديد العقوبة عن طريق لجنة الانضباط.