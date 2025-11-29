الموعد والقنوات الناقلة| الأهلي عينه على مباراتي حسم التأهل أمام يانج أفريكانز

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة حملت ندية كبيرة واشتعلت فيها الأجواء حتى الدقائق الأخيرة.



ورغم المحاولات المستمرة من جانب الأهلي لاقتناص الفوز بعيدًا عن الديار، اكتفى بعودة بنقطة ثمينة تعزز مشواره في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، حيث يسعى الفريق الأحمر للحفاظ على صدارته والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



وجاء اللقاء سريع الإيقاع منذ بدايته، إذ تبادل الفريقان الهجمات وظهرت رغبة واضحة لدى أصحاب الأرض لإثبات الذات أمام حامل اللقب الإفريقي، بينما اعتمد الأهلي على خبراته الكبيرة في مثل هذه المواجهات الصعبة خارج ملعبه، لينجح في الخروج بنتيجة إيجابية رغم الضغط الجماهيري القوي.ويأمل الجهاز الفني بقيادة الدانماركي ييس توروب في استغلال المواجهة المقبلة لمنح بعض اللاعبين راحة واستعادة توازن الفريق قبل استكمال مشواره الإفريقي، خاصة أن جدول المباريات خلال الفترة المقبلة سيشهد ضغطًا كبيرًا .



موعد مباراتي الأهلي الحاسمتين بدوري الأبطال

من المقرر أن يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراتين حاسمتين فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب في مباراتي الذهاب والعودة أمام نظيره فريق يانج أفريكانز الجنوب إفريقي لحسم إحدى بطاقتي التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.



ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق يانج أفريكانز الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب في القاهرة يوم 23 يناير عام 2026.



ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراة العودة أمام نظيره فريق يانج أفريكانز الجنوب إفريقيا في تنزانيا يوم 30 يناير عام 2026.



ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت وقناة أون تايم سبورت الأرضية مباراتي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب أمام نظيره فريق يانج أفريكانز الجنوب إفريقيا.