عمر رضوان: أتمنى العودة إلى الأهلي.. وهذه أسباب رحيلي عن الفريق

أكد عمر رضوان حارس مرمى نادي طلائع الجيش الحالي والأهلي السابق، أن فترة الإصابة التي عانى منها مؤخرًا مرت بسلام، وأنه يؤدي المران حاليًا مع الفريق وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

وتابع "رضوان" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أثناء فترتي مع المنتخب الأولمبي كنت قد انضميت إلى نادي أسوان، ولعبت واحدًا من أفضل مواسمي في الدوري الممتاز، بعدها انضميت لنادي طلائع الجيش ومنه خرجت إعارة للنادي الإسماعيلي لعبت معهم واحدًا من أفضل مواسمي وعدت مرة أخرى لطلائع الجيش، مشددًا: ملتزم بتعاقدي مع الفريق العسكري حتى نهايته، النادي من أفضل الأندية في الكرة المصرية، مؤسسة كبيرة لها اسمها ولها باع طويل في الكرة المصرية، شاركت معهم في عدد كبير من المباريات، هم نادي محترم وأنا لاعب احترم تعاقداتي.

وأضاف لاعب طلائع الجيش الحالي: مفاوضات عودتي للأهلي لم تكتمل، ليس هناك شيء آخر عطل رجوعي لبيتي النادي الأهلي، أنا أحد أبناء النادي الأهلي وأتشرف بذلك وأنا متواجد في القلعة الحمراء منذ كان عمري 7 سنوات، وصعدت للفريق الأول وعمري 16 عامًا، وعندما قررت الرحيل كان ذلك بموافقة النادي ورغبة مني في المشاركة واللعب بشكل مستمر.

واختتم عمر رضوان حديثه: سيظل هدفي الأول هو العودة لبيتي النادي الأهلي يومًا ما وأنا جاهز بشكل أكبر وامتلك خبرات أعلى من الممكن أن تفيد الفريق.