قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يخلق فرص عمل لائقة للشباب والنساء
أبو العينين: نرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية..ومصر من حقها حماية أمنها المائي
وزير العدل : قانون المسئولية الطبية يأتي لـ حماية الإنسان وكرامته
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت .. بكام عيار 21 ؟
خبرة الأحمر تكسب.. كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر رضوان: أتمنى العودة إلى الأهلي.. وهذه أسباب رحيلي عن الفريق

عمر رضوان
عمر رضوان

أكد عمر رضوان حارس مرمى نادي طلائع الجيش الحالي والأهلي السابق، أن فترة الإصابة التي عانى منها مؤخرًا مرت بسلام، وأنه يؤدي المران حاليًا مع الفريق وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

وتابع "رضوان" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أثناء فترتي مع المنتخب الأولمبي كنت قد انضميت إلى نادي أسوان، ولعبت واحدًا من أفضل مواسمي في الدوري الممتاز، بعدها انضميت لنادي طلائع الجيش ومنه خرجت إعارة للنادي الإسماعيلي لعبت معهم واحدًا من أفضل مواسمي وعدت مرة أخرى لطلائع الجيش، مشددًا: ملتزم بتعاقدي مع الفريق العسكري حتى نهايته، النادي من أفضل الأندية في الكرة المصرية، مؤسسة كبيرة لها اسمها ولها باع طويل في الكرة المصرية، شاركت معهم في عدد كبير من المباريات، هم نادي محترم وأنا لاعب احترم تعاقداتي.

وأضاف لاعب طلائع الجيش الحالي: مفاوضات عودتي للأهلي لم تكتمل، ليس هناك شيء آخر عطل رجوعي لبيتي النادي الأهلي، أنا أحد أبناء النادي الأهلي وأتشرف بذلك وأنا متواجد في القلعة الحمراء منذ كان عمري 7 سنوات، وصعدت للفريق الأول وعمري 16 عامًا، وعندما قررت الرحيل كان ذلك بموافقة النادي ورغبة مني في المشاركة واللعب بشكل مستمر.

واختتم عمر رضوان حديثه: سيظل هدفي الأول هو العودة لبيتي النادي الأهلي يومًا ما وأنا جاهز بشكل أكبر وامتلك خبرات أعلى من الممكن أن تفيد الفريق.

عمر رضوان نادي طلائع الجيش الأهلي المنتخب الأولمبي الدوري الممتاز طلائع الجيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

الغندور

ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

سعر الدولار

سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

ترشيحاتنا

مصنع اسطوانات غاز

محافظة الجيزة تضبط مصنعًا لتعبئة البوتاجاز يتلاعب في الأوزان

لقاء محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يلتقي أسرة شهيد الشهامة ويصرف 100 ألف جنيه وفرصة عمل لزوجته

ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة خلال حملة تفتيشية بمركز صدفا

محافظ أسيوط: ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة بمركز صدفا

بالصور

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا
كوبرا
كوبرا

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد