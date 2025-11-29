خبرة الأحمر تكسب.. كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره الجيش الملكي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما، على استاد “الأمير مولاي عبدالله” في الرباط، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف الأهلي الوحيد محمود حسن تريزيجيه من جملة رائعة، فيما أحرز هدف الجيش الملكي اللاعب بوريكة بعد متابعة من ركلة جزاء شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة، بعدما أُحتسب على المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي، ركلة جزاء تحدث الجميع عن عدم صحتها بالإضافة إلى إلقاء الجماهير المغربية للزجاجات وسكينة معجون على اللاعب تريزيجيه.

كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

صحيفة المنتخب المغربية عنونت “خبرة الأهلي تفرض على الجيش الملكي تعادلاً مخيبًا”.

فيما عنونت صحيفة “العلم”: “الجيش الملكي يتعثر أمام الأهلي داخل الديار”.

فيما كتب موقع “البطولة”: “الجيش الملكي يكتفي بالتعادل في ميدانه أمام الأهلي”.