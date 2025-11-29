صن داونز يفوز على بيرشوت البلجيكي بخماسية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين

فاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي ، على بيرشوت البلجيكي بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لبطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا.

وأحرز خماسية صن داونز ؛ هوزانو ميكزي هدفين ، وايشاو تالين هدفين ، وبايندا ندوي هدفا.

وتقام البطولة على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، وذلك بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر» وبمشاركة 18 ناديًا من كبار الأندية العالمية.

وتضم البطولة ٣ مجموعات من الفرق المشاركة على النحو التالي؛ المجموعة الأولى:

الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثانية:

يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

المجموعة الثالثة:

سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.